Son Dakika! Bakan Koca'dan yoğun bakım servisindeki patlamaya ilişkin açıklama: İhmal iddiaları kabul edilemez
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Son Dakika! Bakan Koca'dan yoğun bakım servisindeki patlamaya ilişkin açıklama: İhmal iddiaları kabul edilemez

20.12.2020 17:13 | Son Güncelleme: 20.12.2020 17:25
Son Dakika! Bakan Koca'dan yoğun bakım servisindeki patlamaya ilişkin açıklama: İhmal iddiaları kabul edilemez

Son dakika: Gaziantep'te özel bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde 11 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin "ihmal" iddialarına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt geldi. Bakan Koca, "Bakanlığımızın hastaneleri bilgilendirmesinin 'ihmal' olarak yansıtılması kabul edilemez" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde meydana gelen patlamaya ilişkin Bakanlığın açıklamasının "ihmal" olarak yansıtılmasına tepki gösterdi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Bakanlığımızın hastaneleri bilgilendirmesinin 'ihmal' olarak yansıtılması kabul edilemez. Gaziantep'te bir özel hastanemizde dün yaşanan elim hadise idari ve adli olarak incelenmektedir. Bu hadise ile Bakanlığımızın yetki ve sorumlulukları arasında gerçek dışı ilişkiler kurmanın kimseye faydası yoktur." ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Bakan Koca'dan Gaziantep'te yoğun bakım servisindeki patlamaya ilişkin açıklama: İhmal iddiaları kabul edilemez
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