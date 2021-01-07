Son Dakika: Bakan Koca ile BioNTech kurucusu Uğur Şahin arasında aşısı görüşmesi
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Son Dakika: Bakan Koca ile BioNTech kurucusu Uğur Şahin arasında aşısı görüşmesi

07.01.2021 20:02 | Son Güncelleme: 07.01.2021 20:21

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, BioNTech şirketinin kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin ile görüştüğünü belirterek, "Yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak" dedi.

Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech şirketinin kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibi ile koronavirüs aşısının Türkiye'ye geliş süreci hakkında görüştüklerini bildirdi. Koca, yeni üretim imkanlarının devreye girmesiyle Türkiye'ye ayrılan aşı kapasitesinin artacağını söyledi.

Koca, paylaşımında ''Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısının ülkemize gelişi ile ilgili son planlamaları ele aldık. Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkânları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak'' ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Bakan Koca'dan BioNTech aşısı hakkında açıklama

MART AYI SONUNA KADAR 4,5 MİLYON DOZ AŞI İÇİN ANLAŞMA YAPILMIŞTI


Sağlık Bakanı Koca, geçtiğimiz haftalarda Biontech ile koronavirüs aşısı anlaşmasının imzalandığını açıklamıştı. Koca açıklamasının devamında şu ifadeleri kullanmıştı: "Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550 bin dozdur. Bu miktarın Türkiye'ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir. Bununla birlikte mart ayı sonuna kadar 4,5 milyon doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 milyon doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir."

Son Dakika: Bakan Koca ile BioNTech kurucusu Uğur Şahin arasında aşısı görüşmesi
Haber Yorumları (4)
A.E.S: Artık görüşme ve diyaloglar bitse de icraata geçilse. Çoğu ülke aşılayamaya geçti. biz hala görüşme peşindeyiz. Ücretli/Ücretsiz artık başlansa bir an önce.
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X: BEN Bİ ASGARİ ÜCRETLİK ADAMIM ACABA BAĞA DA DÜŞER Mİ. . .
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AŞI BULDUK YALANINA İNANIRSANIZ OLACAĞI BUDUR: Geldiğimiz nokta bu mu bize aşı yetiştirecekler.
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