Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, "Tüm dikkatimizi sorunlarınızın çözümüne yoğunlaştırdık"
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Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, "Tüm dikkatimizi sorunlarınızın çözümüne yoğunlaştırdık"

17.11.2020 10:15 | Son Güncelleme: 17.11.2020 11:18

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Bakan Karaismailoğlu, "Tüm dikkatimizi sorunlarınızın çözümüne yoğunlaştırdık" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısının açılış konuşmasını yaparak TİM'in sorunlarını dinledi.

- Bakan Karaismailoğlu, "Tüm dikkatimizi sorunlarınızın çözümüne yoğunlaştırdık"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısının açılış konuşmasını yaparak TİM'in sorunlarını dinledi. Bakanlık olarak yapılan yatırımlar ile her daim ihracatçıların yanında olduklarını belirten Karaismailoğlu, "Şu anda salgın nedeni ile uluslararası transit geçişlerde yaşanan sıkıntılardan, sınır kapılarındaki uzun bekleyişlerden, yetki belgeleri konusunda gümrüklerde yaşanan aksaklıklardan haberdarız. Emin olmanızı isterim ki, tüm dikkatimizi bu konuların çözümüne yoğunlaştırdık" dedi.

"TİM Türkiye ekonomisinin büyümesine her dönemde büyük katkı sağlamıştır"

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin her daim alanında bir kanaat önderi olduğunu belirterek, TİM'in dış ticaret faaliyetlerini başarı ile sürdürdüğünü söyledi. Karaismailoğlu, "TİM'in, ihracatçılarımızın sorunlarının çözümüne ve dış pazarlarda önlerinin açılmasına yönelik çabaları Türkiye ekonomisinin büyümesine her dönemde büyük katkı sağlamıştır. Nitekim hepimizin hizmet ettiği hedef, gelişmekte olan değil, gelişmiş bir ülke olmak hedefidir" açıklamasında bulundu.

" Ulaşım ve Altyapı Hamlesini güçlendirerek geleceğe taşıyacağız"

Sorumluluklarının 18 yıldır 'Ulaşım ve Altyapı Hamlesi'ni güçlendirerek geleceğe taşımak olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "İşimizi, özetle, yük, insan ve data hareketliliği konusunda ulaşım ve haberleşmenin tüm modlarında maksimum etki ve verimlilik sağlamak olarak görüyoruz. Yol, tünel, köprü, demiryolu inşaatları kadar akıllı ulaşım uygulamalarını hayata geçirmek ve dijitalleşmenin bize sunduğu katma değerden yararlanmak için yatırım yapıyoruz."

"Korona virüs salgınına rağmen ilk 10 ay içerisinde 135 Milyar dolar üzerinde ihracat yapıldı"

Türkiye'de, 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracat miktarının, 2019 yılında 180 milyar doların üzerine çıktığını bildiren Karaismailoğlu," Bu yıl tüm dünyaya yayılan ve uluslararası ticareti derinden sarsan korona virüs salgınına rağmen ilk 10 ay içerisinde 135 Milyar dolar üzerinde ihracat yapılmıştır. Bu başarılarda hiç şüphesiz 18 yıl önce ortaya koyduğumuz ulaşım ve haberleşme vizyonumuzun da payı var. Tasarruflu bir ulaşım aynı zamanda üretim girdisi maliyetlerini de kontrol altına almaktadır. Kısacası, güvenli, hızlı ve kolay ulaşım; ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşenidir" dedi.

"Bakanlık olarak yatırımlarımız ile her daim siz değerli ihracatçılarımızın yanındayız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ihracatçılardan gelecek, her çağrıya, her ortak çalışma davetine en hızlı şekilde yanıt verileceğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Şu anda salgın nedeni ile uluslararası transit geçişlerde yaşanan sıkıntılardan, sınır kapılarındaki uzun bekleyişlerden, yetki belgeleri konusunda gümrüklerde yaşanan aksaklıklardan haberdarız. Emin olmanızı isterim ki, tüm dikkatimizi bu konuların çözümüne yoğunlaştırdık. Sizlerle şimdi yapacağımız görüşmenin, sizlerden gelecek talep ve önerileri duymak ve birlikte çözüm üretmek hususunda son derece yararlı olacağına inanıyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak her daim yatırımlarımız ile siz değerli ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

TİM Başkanı İsmail Gülle, TİM Başkan vekili Mustafa Gültepe ve tüm sektör temsilcilerinin de katıldığı toplantıda; Hazırgiyim ve Konfeksiyondan, Madencilik Ürünlerine; Elektrik Elektronikten; Yaş Sebze ve Sebzeye kadar birçok sektörün sorunları ele alındı.

Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, 'Tüm dikkatimizi sorunlarınızın çözümüne yoğunlaştırdık'
Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, 'Tüm dikkatimizi sorunlarınızın çözümüne yoğunlaştırdık'
Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, 'Tüm dikkatimizi sorunlarınızın çözümüne yoğunlaştırdık'
Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, 'Tüm dikkatimizi sorunlarınızın çözümüne yoğunlaştırdık'
Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, 'Tüm dikkatimizi sorunlarınızın çözümüne yoğunlaştırdık'
Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, 'Tüm dikkatimizi sorunlarınızın çözümüne yoğunlaştırdık'
Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, 'Tüm dikkatimizi sorunlarınızın çözümüne yoğunlaştırdık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT HASGÜL

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