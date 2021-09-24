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Son Dakika | Bakan Gül: Mağdur ve insan odaklı adalet anlayışı seferberliğini başlatıyoruz (2)

Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Politika
Son Dakika | Bakan Gül: Mağdur ve insan odaklı adalet anlayışı seferberliğini başlatıyoruz (2)

Son dakika haberi... 'CHP BU ÜLKENİN HEDEFLERİNE DE İDEALLERİNE DE YABANCI'Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Edirne programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığı ve Edirne Adliyesi'ni ziyaret etti.

EDİRNE (DHA) - 'CHP BU ÜLKENİN HEDEFLERİNE DE İDEALLERİNE DE YABANCI'

Adalet  Bakanı Abdulhamit Gül, Edirne programı kapsamında Ak Parti İl Başkanlığı ve Edirne Adliyesi'ni ziyaret etti. AK Parti ziyaretinde partililere seslenen Gül, CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün 'Mavi Vatan' kavramı ile ilgili yaptığı açıklamalara değindi. CHP'nin ülkenin hedeflerine ve ideallerine yabancı olduğunu belirten Gül, şöyle dedi:

"Muhalefet, ülkenin hedeflerine de yabancı. CHP'nin İstanbul Milletvekili, Dış Politikalardan Sorumlu Yardımcısı yani dış politika konularında rehberlik, kılavuzluk yapan bir isim mavi vatan sözünden ve Türkiye'nin tutumundan rahatsızlık duyuyor. Türkiye'nin bölgesinde oyun kurucu olmasını, saldırganlık ve yayılmacılık olarak görüyor. Bu asla kabul edilir bir tutum değildir, kabul edilemez bu açıklamalar. Bu milletin hiçbir anında, tarihimizin hiçbir anında yayılmacılık, saldırganlık, emperyalist emeller olmamıştır. Bu topraklara ait olan hiçbir kimse bunu bu vatan için, tarihimiz için asla kullanamaz. Biz de bu açıklamaları, bu beyanları asla kabul edemeyiz. Siz bu millete de, bu ülkenin haklı tezlerine de yabancı olduğunuzu bu açıklamalarınızla gösteriyorsunuz. Bu ülkenin hedeflerine de, ideallerine de yabancı olduğunuzu gösteriyorsunuz. Bu ülkenin potansiyeline, gücüne inanmadığınızı gösteriyorsunuz. Mavi vatan söyleminden rahatsız olan zihniyet anlayış, güçlü Türkiye'den rahatsız olan zihniyettir. Biz, mavi vatanda da, ülkemizin her karış toprağında da egemenliğimizi, bağımsızlığı kıyamete kadar koruyacağız, korumaya devam edeceğiz.".

'SÖZLEŞMELİ-KADROLU AYRIMINA SON VERECEĞİZ'

Partideki temaslarının ardından Edirne Adliyesi'ne geçen Bakan Gül, burada 25 yılını dolduran personele üstün hizmet belgesi verdi. Gül, burada personelle yemek yerken bir de konuşma yaptı. Gül, "Vatandaşımızın beklentisi adil karar verilsin, makul sürede verilsin ve bize de en güzel şekilde meselemizi anlattığımıza izin versinler, muamele etsinler. Herkes bunu bekliyor, bunu da sizler yapıyorsunuz. O neden çok kutsal bir görevdesiniz. Tabi mali anlamda da destekleri verdik. Gerek toplu sözleşmede, yakın zamanda Çalışma Bakanlığımızla da görüşerek desteklerimizi verdik. Bunları yakından takip edeceğiz. İnşallah sözleşmeli arkadaşlarımız da aynı masada sözleşmeli-kadrolu ayrımına son vererek o arkadaşlarımızın da bir kadro verilmesi için çalışacağız inşallah. Ümit ediyorum daha adil ve adalet dolu bir yıl olsun" dedi.

Bakan Gül, adliye çıkışında esnafla sohbet ederken sonrasında Selimiye Camii'nde cuma namazını kıldı. Gül, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etmesinin ardından Keşan ilçesine gitmek üzere kent merkezinden ayrıldı.


Son Dakika | Bakan Gül: Mağdur ve insan odaklı adalet anlayışı seferberliğini başlatıyoruz (2)

Son Dakika | Bakan Gül: Mağdur ve insan odaklı adalet anlayışı seferberliğini başlatıyoruz (2)

Son Dakika | Bakan Gül: Mağdur ve insan odaklı adalet anlayışı seferberliğini başlatıyoruz (2)

Son Dakika | Bakan Gül: Mağdur ve insan odaklı adalet anlayışı seferberliğini başlatıyoruz (2)

Son Dakika | Bakan Gül: Mağdur ve insan odaklı adalet anlayışı seferberliğini başlatıyoruz (2)

Son Dakika | Bakan Gül: Mağdur ve insan odaklı adalet anlayışı seferberliğini başlatıyoruz (2)

Son Dakika | Bakan Gül: Mağdur ve insan odaklı adalet anlayışı seferberliğini başlatıyoruz (2)

Son Dakika | Bakan Gül: Mağdur ve insan odaklı adalet anlayışı seferberliğini başlatıyoruz (2)

Son Dakika | Bakan Gül: Mağdur ve insan odaklı adalet anlayışı seferberliğini başlatıyoruz (2)

Son Dakika | Bakan Gül: Mağdur ve insan odaklı adalet anlayışı seferberliğini başlatıyoruz (2)

Son Dakika | Bakan Gül: Mağdur ve insan odaklı adalet anlayışı seferberliğini başlatıyoruz (2)

Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son Dakika | Bakan Gül: Mağdur ve insan odaklı adalet anlayışı seferberliğini başlatıyoruz (2) - Haberler
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