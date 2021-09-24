EDİRNE (DHA) - 'CHP BU ÜLKENİN HEDEFLERİNE DE İDEALLERİNE DE YABANCI'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Edirne programı kapsamında Ak Parti İl Başkanlığı ve Edirne Adliyesi'ni ziyaret etti. AK Parti ziyaretinde partililere seslenen Gül, CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün 'Mavi Vatan' kavramı ile ilgili yaptığı açıklamalara değindi. CHP'nin ülkenin hedeflerine ve ideallerine yabancı olduğunu belirten Gül, şöyle dedi:

Bakan Gül, adliye çıkışında esnafla sohbet ederken sonrasında Selimiye Camii'nde cuma namazını kıldı. Gül, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etmesinin ardından Keşan ilçesine gitmek üzere kent merkezinden ayrıldı.