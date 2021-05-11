Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'dan Tataristan Cumhurbaşkanına taziye telefonu

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'u telefonla arayarak, başkent Kazan'daki bir okulda düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'u telefonla arayarak, başkent Kazan'daki bir okulda düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'u telefonla aradı. Bakan Çavuşoğlu görüşmede, Minnihanov'a, Kazan şehrinde bir okula yönelik saldırıyı üzüntüyle öğrendiğini ifade ederek, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de hem de Türk milletinin başsağlığı dileklerini iletti. Çavuşoğlu, Minnihanov'a ihtiyaç duyulması halinde Türkiye'nin gerekli her türlü desteği vermeye hazır olduğunu da ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı