Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı
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Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı

Son dakika: Bakan Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın çocuk sevincine sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı.

01.07.2020 15:03 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:48

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın çocuk sevincine sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı.

19 HESAP TESPİT EDİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik olarak 30.06.2020 tarihi itibariyle sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaparak kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara yönelik yapılan çalışmalarda, tespit edilen 19 hesap yöneticisi içerisinden 11 şahsın yakalanarak gözaltına alınmaları sağlanmıştır. Söz konusu şahıslar hakkında adli tahkikat devam etmektedir. Türk Polis Teşkilatı, suç ve suçlularla mücadeleyi her alanda olduğu gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

DÜN DE MERSİN'DE 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili devam eden soruşturmada dün de Mersin'de 1 kişi gözaltına alınmıştı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli hakkında "Kamu görevlisine hakaret" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli E.B, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

ERDOĞAN'DAN TEPKİ

Konuya ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile olarak birkaç gündür işte böyle can atıcı bir meseleyle karşı karşıyayız. Biliyorsunuz önceki gece 8. torunum dünyaya geldi. Berat Bey evladının doğumunun sevincini bir sosyal medya mesajıyla kamuoyuyla paylaştı. On binlerce kişi tebriklerini ifade eden yorumlar yazdı. Ancak sayıca az da olsa bırakınız ahlakı namusu haysiyeti insanlıktan dahi nasibini almamız bazı alçaklar hakaretlerle bu iklimi kirletmeye çalıştı.

"BU ALÇAKLARIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Yargı ve emniyet teşkilatlarımız bu haysiyetsizlerin kimliklerini tespit etmeye başladı. Dünyaya gözlerini yeni açmış bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiklerini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde işledikleri suçun hesabını soracağız. Benzer saldırıları daha önce de yaşamıştık. Son yıllarda bu tür ahlaksızlıkların artmasında hem mecraların kontrolsüzlüğünün, hem de organize saldırıların kolaylaşmasının rolü vardır" şeklinde konuştu.

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Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı

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