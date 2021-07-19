Son dakika... Bacaklarından vuruldu, yerde oturarak ambulansı bekledi
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Son dakika... Bacaklarından vuruldu, yerde oturarak ambulansı bekledi

Son dakika... Bacaklarından vuruldu, yerde oturarak ambulansı bekledi
Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Ramazan Akgün, araç kiralama firması önünde tabancayla bacaklarından vuruldu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Ramazan Akgün, araç kiralama firması önünde tabancayla bacaklarından vuruldu. Akgün'ün kanlar içinde yerde otururken ambulans beklediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde, cuma günü saat 21.00 sıralarında, araç kiralama firmasının önünde Ramazan Akgün, bacaklarından vurularak yaralandı. Para anlaşmazlığından meydana geldiği belirtilen olayın ardından Akgün, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Akgün'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma tarafından yapılan araştırma sonucu şüpheli A.Ş. de yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.Ş., adli kontrolle serbest bırakıldı.

'BACAĞIMDAN YARALANDIM AMBULANS İSTEMİŞTİM'

Silahlı saldırının ardından Ramazan Akgün'ün kanlar içinde otururken ambulans beklediği anların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Yaralı Akgün, 112 Acil Çağrı Merkezi'yle yaptığı görüşmede, "Bacağımdan yaralandım ambulans istemiştim. Nerede kaldı, daha gelmedi" derken, Acil Çağrı Merkezi'ndeki görevlinin ise "Sizin bulunduğunuz yere sağlık ekibi yönlendirildi" dediği ve görüşmenin sona erdiği anlar da görüntülerde yer aldı. Acil Çağrı Merkezi'yle yaptığı görüşmenin ardından tekrar çalan telefonunu 'Bebiş' diyerek açan Ramazan Akgün'ün bulunduğu yeri tarif ettiği görüntülerde yer aldı.


Son dakika... Bacaklarından vuruldu, yerde oturarak ambulansı bekledi
Son dakika... Bacaklarından vuruldu, yerde oturarak ambulansı bekledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan

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