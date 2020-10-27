Son Dakika! Hezimetin faturası ona kesildi: Ermenistan askeri istihbarat biriminin başkanı General Hovanes görevden alındı
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Son Dakika! Hezimetin faturası ona kesildi: Ermenistan askeri istihbarat biriminin başkanı General Hovanes görevden alındı

27.10.2020 14:47 | Son Güncelleme: 27.10.2020 15:17

Son dakika! Azerbaycan tarafından ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan, askeri istihbarat biriminin başkanı General Hovanes'i görevden aldığını duyurdu.

İşgal edilen topraklarını geri almak için başarılı bir şekilde cephe hattında ilerleyen Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a büyük kayıplar verdiriyor. Bugün, Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan'ın cephede yaralandığı ve Korgeneral rütbesi verilen Mikael Arzumanyan'ın yeni savunma bakanı olarak atandığı duyurulmuştu.

GEREKÇESİ BELİRTİLMEDİ

Son olarak ise Ermenistan askeri istihbarat biriminin başkanı General Hovanes'in görevden alındığı açıklandı. Ermenistan Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili detaya yer verilmedi.

SAHTE RAPOR ALIP CEPHEDEN KAÇMAYA ÇALIŞIYORLAR

Öte yandan Azerbaycan ordusu ile girdiği çatışmada büyük kayıplar verince paralı askerler ile cephedeki birliklerini ayakta tutmaya çalışan Ermenistan ordusunda içler acısı bir durum yaşanıyor. Azerbaycan ordusunun cephedeki gücü karşısında hayatlarından endişe eden çok sayıda askerin sahte koronavirüs raporuyla ordudan kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

SON DURUM

Karabağ Savaşının başlamasının üzerinden tam bir ay geçmişken, Azerbaycan; 4 şehir, 4 kasaba, 165 köy ve Murov Dağı ile çok sayıda stratejik yükseklik Ermenistan'dan geri alınmış durumda.

Son Dakika! Hezimetin faturası ona kesildi: Ermenistan askeri istihbarat biriminin başkanı General Hovanes görevden alındı

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Haber Yorumları (1)
RASİM: Görevden alınmadı,korkdu kaçdı.Bunlar erkekce savaşdan daim kacmışlar.Türkün gücü karşısında kayb oldub gedecekler hepisi inşallah!!!
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