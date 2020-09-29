Son Dakika! Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan'ın işgal ettiği 3. Piyade Alayı darmadağın edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika! Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan'ın işgal ettiği 3. Piyade Alayı darmadağın edildi

29.09.2020 10:23 | Son Güncelleme: 29.09.2020 10:41

Son dakika! Ermenistan'ın saldırısı sonrası karşı saldırıya geçen Azerbaycan geride bıraktığımız gece boyunca 80 Ermeni askerini öldürdü, 4 tankı imha etti. Azerbaycan'dan yapılan son açıklamada da Ermenistan'ın işgal ettiği 3. Piyade Alayı'nın darmadağın edildiği belirtildi.

Geçtiğimiz pazar günü Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırması sonucu başlayan çatışmalarda Azerbaycan ordusunun ilerlemesi sürüyor. Gece boyunca süren çatışmalarda Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter bölgeleri temizlenirken 80 Ermeni askeri öldürüldü 4 Ermeni tankı imha edildi. Sabah saatlerinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Ermeni Ordusu'nun işgal ettiği motorlo piyade alayının darmadağın edildiği ifade edildi.

GECE BOYUNCA AZERBAYCAN GÜÇLERİ İLERLEDİ, 80 ERMENİ ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Azerbaycan'dan gece yarısı Ermenistan açıklaması geldi. Çatışmalar gece boyunca sürdü 80 Ermeni öldü 4 tank imha edildi. Ermenistan'ın hain saldırının ardından başlayan operasyonlarda Azerbaycan'ın ilerleyişi sürüyor. Gece boyunca devam eden çatışmalarda Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter bölgeleri Ermeni askerlerden temizlenirken 4 Ermeni tankının daha imha edildiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermeni güçlerinin Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter yönlerinde kaybettikleri mevzileri geri almak için saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan ordusunun bu bölgelerdeki birliklerinin, Ermeni güçlerinin saldırılarını önlediği kaydedildi. Açıklamada, gece çatışmalarında Ermeni güçlerinin Ağdere yönündeki Madagiz bölgesinden hareket eden zırhlı araç konvoyu ve onlara destek veren topçu bataryasının Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı unsurlar ve kara birlikleri tarafından imha edildiği aktarıldı.

Fuzuli-Cebrail yönünde de sabah saatlerinde Ermenilere ait 1 tank ve 1 aracın imha edildiği, yaklaşık 10 askerin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, şiddetli çatışmaların devam ettiği, Ermeni güçlerinin ağır kayıplar vererek geri çekilmeye zorlandığı kaydedildi.

FUZULİ KENTİNİ İŞGALDEN KURTARMAK İÇİN OPERASYON SÜRÜYOR

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Fuzuli kentinin Ermeni güçlerinden temizlenmesi için başlatılan operasyonun sürdüğü aktarılarak, sabah saatlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 tankın daha imha edildiği bilgisi verildi.

Ayrıca, Ermenistan ordusunun Daşkesen ilini top atışına tuttuğu bildirilen başka bir açıklamada ise Azerbaycan ordusunun önlem için karşılık vereceği belirtildi.

İŞGAL ALTINDAKİ PİYADE ALAYI İMHA EDİLDİ

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusunun motorlu piyade alayını imha ettiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, yaptığı açıklamada, "Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal ettiği Hocavend bölgesinde konuşlu 3. Martuni motorlu piyade alayı darmadağın edildi." ifadesini kullandı.

İnsan ve askeri teçhizat kaybına uğrayan düşman alayının tamamen imha edildiğini ifade eden Dergahlı, düşman ordusunun komutanlığının herkesi ölü ve yaralıların tahliyesine yardım etmeye çağırdığını aktardı.

Son Dakika! Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan'ın işgal ettiği 3. Piyade Alayı darmadağın edildi
Haber Yorumları (12)
İDİL: abu gardaşıma kendini güçsüz hissedersen bana konum ve çağrı atman yeterli, ermeni köpekleri türkün ana yurdunu ya terk edecek yada ölümü seçecek korkak sırtlan sürüleri.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
JONAS: Ses ver Adana.. Bum bum bum
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BÜYÜK RESİM: VUR GARDAŞIM VUR ERMENİ KÖPEKLERİNİN HEPSİNİ ANAYURDUMUZDAN ÇIKART OMUZ OMUZA SAVAŞACAK İKİ MİLLETİZ BİZ.
Cevap Yaz 5 15 Yayından Kaldır
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump İlham Aliyev Muharrem İnce Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı Çağla Şikel Acun Ilıcalı
Spor Babel Tamer Tuna Mbaye Diagne Gökhan Gönül Ali Palabıyık
Daha Fazla İzmir Çocuk Beşiktaş Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika! Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan'ın işgal ettiği 3. Piyade Alayı darmadağın edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 10:52:27. #1.14#
title