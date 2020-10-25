Son Dakika: Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürüyor! Gubadlı kent merkezi Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürüyor! Gubadlı kent merkezi Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

25.10.2020 22:10 | Son Güncelleme: 25.10.2020 22:36

Son dakika: Dağlık Karabağ'da devam eden operasyon kapsamında Azerbaycan ordusu, Gubadlı kent merkezini 27 yıl sonra Ermenistan ordusunun işgalinden kurtardı.

Azerbaycan ordusunun, yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon kararlılıkla sürüyor. Operasyon kapsamında Ermenistan ordusu ağır kayıplar verirken, Dağlık Karabağ'daki birçok yerleşim birimi işgal altından kurtarıldı. Son olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalin kurtarılan yeni bölgeleri Twitter hesabından paylaştı.

GUBADLI KENT MERKEZİNDE KONTROL SAĞLANDI

Aliyev, paylaşımında, 27 yıldır işgal altında bulunan Gubadlı kent merkezinin Azerbaycan ordusu tarafından kurtarıldığını belirterek, "Zengilan, Cebrail ve Gubadlı illerine bağlı bazı köyler de Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı" dedi.

Son Dakika: Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürüyor! Gubadlı kent merkezi Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
Askerler, Azerbaycan bayrağı ile İlham Aliyev'e hitaben kentin kurtarıldığı müjdesini verdi

Ermenistan sınırında bulunan Gubadlı kenti 31 Ağustos 1993'te işgal edilmişti. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 3 kasaba ve 150 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

Son Dakika: Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürüyor! Gubadlı kent merkezi Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki Gubadlı'yı iki taraftan çevirdi! Bölge her an kontrol altına alınabilir

Ermenistan ordusu, 17 Ekim'de 2'nci defa Gence kentine füze ile saldırı düzenlemiş, bunun sonucunda 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.

İki ülke arasında, 18 Ekim'de ikinci kez geçici insani ateşkese kararı alınmış, ancak Ermenistan ateşkesi ihlal ederek yeniden sivilleri hedef almıştı.

Son Dakika: Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürüyor! Gubadlı kent merkezi Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

İlgili Haberler

Ermenistan, Dağlık Karabağ'a getirdiği PKK'lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirdi
Ermenistan, Dağlık Karabağ'a getirdiği PKK'lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirdi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Vakit kaybına tahammülümüz yok, ordumuz daha hızlı ilerleyecek
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Vakit kaybına tahammülümüz yok, ordumuz daha hızlı ilerleyecek
Azerbaycan ordusu, Gubadlı kent merkezini işgalden kurtardı - BAKÜ
Azerbaycan ordusu, Gubadlı kent merkezini işgalden kurtardı - BAKÜ
Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürüyor - Ermenistan mevzilerine roket ve topçu atışları
Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürüyor - Ermenistan mevzilerine roket ve topçu atışları
Son Dakika: Azerbaycan ordusu, 13 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı
Son Dakika: Azerbaycan ordusu, 13 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Donald Trump Meral Akşener Mustafa Akıncı Fahrettin Koca
Magazin Sevim Emre Sinan Özen Işın Karaca Serdar Ortaç
Spor Babel Eddie Newton Sergen Yalçın Malcolm Thomas Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Çocuk İzmir Ankara Fransa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürüyor! Gubadlı kent merkezi Ermenistan'ın işgalinden kurtardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 23:02:18. #1.15#
title