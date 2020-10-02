Son Dakika! Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki Karabağ'a yoğun bombardımana başladı

Son dakika! 6 gündür devam eden sıcak çatışmalar sonrası Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki Karabağ'a yoğun bombardımana başladı. Cephede ağır kayıplar veren Ermenistan, bugün ateşkes çağrısı yapmıştı.

Topraklarının işgal edilmesi ve sivillerin zarar görmesi sonrasında Ermenistan'a karşı harekat başlatan Azerbaycan'dan bir atak daha geldi. Uluslararası ajansların az önce duyurduğu bilgiye göre Azerbaycan ordusu işgal altındaki Karabağ'ı kurtarmak için yoğun bombardıman başlattı.

ERMENİSTAN'IN ZARARI BÜYÜK

Karşı saldırıların 6'ncı gününde Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan'a büyük darbe vurulduğu açıklandı. Buna göre Ermenistan ordusuna ait 1,2 milyar doları aşan askeri teçhizat ve mühimmat imha edildi.

ATEŞKES ÇAĞRISI YAPMIŞLARDI

Azerbaycan'ın operasyonları karşısında çaresiz kalan Ermenistan yönetimi geri adım attı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, dün AGİT Minsk Grubu eş başkanları Trump, Putin ve Macron'un "acil ateşkes ilan edin ve müzakere başlayın" açıklamasının ardından bugün, "AGİT Minsk Grubu'nun arabuluculuğunda Azerbaycan ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazırız" açıklamasını yapmıştı.