Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi

Son dakika! Ermenistan 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırırken, kendisini savunmaya geçen Azerbaycan Ermenilere ağır bir yenilgi yaşattı. Yapılan anlaşma kapsamında Ermenistan askerleri bölgeden çıkarken, Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi.

Ermenistan 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef alarak çatışmaları başlatan taraf oldu. Kendisini savunmaya geçen Azerbaycan ordusu Ermenilere sahada ağır bir yenilgi yaşatırken, Erivan yönetimi istediği tüm ateşkesleri ihlal ederek sivilleri katletmeye devam etti.

Bu durum karşısında Ermenilere cephede karşılık veren Azerbaycan yaklaşık olarak 250 yerleşim yerini işgalden kurtardı. Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'nın da işgalden kurtarılmasıyla birlikte savaşı kaybeden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ve Rusya liderleriyle anlaşarak bu yenilgiyi kabul etti.

AZERBAYCAN ASKERLERİ AĞDAM'A GİRDİ

Anlaşma kapsamında Ağdam'dan çıkan Ermenistan askerleri bölgeye Azerbaycan'a bıraktı. Bu kapsamda Azerbaycan 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi.