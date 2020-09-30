Son Dakika! Azerbaycan: Ermenistan'a ait 2 savaş uçağı dağa çarparak düştü
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Son Dakika! Azerbaycan: Ermenistan'a ait 2 savaş uçağı dağa çarparak düştü

30.09.2020 12:51 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:32

Son dakika! Pazar gününden bu yana Ermenistan ile sıcak çatışmada bulunan Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 savaş uçağının dağa çarparak düştüğünü duyurdu.

Ermenistan tarafından geçtiğimiz pazar günü Azerbaycan topraklarına saldırı düzenlenmişti. Sivillerin hayatını kaybetmesi üzerine savaş hali ilan eden Azerbaycan, topraklarındaki güvenliği sağlamak için karşı harekat başlattı. Bugün ise Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 savaş uçağının dağa çarparak düştüğünü açıkladı.

"ERMENİSTAN DÜŞEN UÇAKLARI GİZLİYOR"

Azerbaycan, Ermenistan'a ait iki adet SU-25 savaş uçağının düştüğünü ve yok olduğunu duyurdu. Azerbaycan lideri İlham Aliyev'in danışmanı Hikmet Hacıyev, "Ermenistan jetleri dağlık alana düştü, patlama gerçekleşti ve yok oldu. Düşen uçaklar Ermenistan komuta kademesi tarafından kendi halkından gizlendi" dedi.

2300 ERMENİ ASKER ÖLDÜRÜLDÜ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde bir açıklama yayınlamış, gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiğini aktarmıştı. Açıklamada yer alan ifadeler şu şekildeydi: "27-30 Eylül tarihlerinde 2 bin 300 Ermenistan askeri öldü. Yaklaşık 130 tank ve zırhlı aracın 200'den fazla top ve füze sistemi, yaklaşık 25 hava savunma sistemi, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkası, 5 mühimmat deposu, yaklaşık 50 tanksavar silahı ve 55 otomobil imha edildi"

Son Dakika! Azerbaycan: Ermenistan'a ait 2 savaş uçağı dağa çarparak düştü
Haber Yorumları (27)
NURETTIN: doğaldır savaş durumu gul atamayız
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İ.ÇENGEL: oh oh sevincimden ağladım allah muzaffer etsin Ermenistan dünyada yaşamayı hak etmiyor yok olması lazım
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ESR: nerde ne kadar emeni varsa . . . . . . . . . . . . .
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