Son Dakika: Azerbaycan cephe hattı ve riskli bölgelerde "Savaş Hali" ilan etti

Son Dakika: Azerbaycan'da, cephe hattı ve riskli bölgelerde 24 saat için "Savaş Hali" ilan edildi. Başkent Bakü'de ve bazı kentlerde gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği saldırı sonrası kardeş ülkede, cephe hattı ve riskli bölgelerde 24 saat için "Savaş Hali" ilan edildi. Azerbaycan'da başkent Bakü'nün de aralarında olduğu bazı kentlerde gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Azerbaycan'da Anayasanın 111. maddesine göre savaş ilanı alınmasının gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının belirli bir bölümü fiilen işgal edildiğinde, bir yabancı devlet veya devletler Azerbaycan Cumhuriyetine karşı gerçek bir silahlı saldırı tehdidi olduğunda, Azerbaycan Cumhuriyetine savaş ilan ettiğinde, gerçek bir tehdit durumunda Azerbaycan Cumhuriyetinin tamamında ve ayrı ayrı bölgelerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla savaş hali ilan edilir ve kararname 24 saat içinde Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisinin onayına sunulur.

ÇATIŞMALARIN YOĞUNLAŞTIĞI SINIR HATTINDA NELER OLDU?

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.

''SİVİL CAN KAYIPLARI VAR''

Açıklamada, Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğü aktarıldı.

AZERBAYCAN, CEPHE HATTINDA KARŞI SALDIRI BAŞLATTI

Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusunun başlattığı karşı saldırı devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Terter, Ağdam, Fuzuli, Cebrayıl ve Murovdağ yönünde Ermenistan'ın işgali altındaki stratejik yüksekliklerin ele geçirilmesi yönünde çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun füze, top ve hava araçlarıyla Ermenistan ordusunun komuta noktalarını, manevra yapan birliklerini, askeri tesis ve araçlarını hedef aldığı aktarıldı.

Şiddetli çatışmalar tüm cephe hattında devam ediyor.

ALTI KÖY ERMENİSTAN'DAN ALINDI

Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırıda, işgal altındaki bazı yerleşim birimlerini kurtardı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Ağdere ve Murovdağ yönünde de bazı stratejik yüksekliklerde kontrol sağlandığını belirten Eyvazov, diğer yerleşim birimlerinin de kurtarılması için operasyonun sürdüğünü aktardı.

Öte yandan, Azerbaycan Güvenlik Konseyi, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başkanlığında toplandı.

"ERMENİSTAN'A AİT 12 UÇAKSAVAR FÜZE SİSTEMİ İMHA EDİLDİ''

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından, "Kara birliklerinin, tank birimlerinin, füze ve topçu birliklerinin, insansız hava araçlarının desteğiyle cephede ve savunmanın derinliklerinde bulunan çok sayıda Ermeni askerini, tesis ve askeri araçlarını tespit ederek imha ettiği" aktarılan açıklamada, cephe hattının farklı yönlerinde Ermenistan'a ait 12 adet OSA uçaksavar füze sisteminin de imha edildiği belirtildi.

''SAVAŞ HELİKOPTERİMİZ DÜŞÜRÜLDÜ, MÜRETTEBAT HAYATTA''

Açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş helikopterinin Ermenistan ordusu tarafından Terter yönünde düşürüldüğü, mürettebatın hayatta olduğu bilgisine de yer verildi.