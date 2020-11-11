Son Dakika! AYM, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılması kapsamında hareket eden sivillerin bu fiilleri nedeniyle suçlu olmadığına karar verdi

Son dakika! Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimine karşı koyan sivillerin bu eylemleri nedeniyle sorumluluklarının bulunmamasına ilişkin kuralın anayasaya aykırı olmadığına karar verdi.

Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan duyuruda; "Anayasa Mahkemesi 16/7/2020 tarihinde E.2018/31 numaralı dosyada, 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemlerinin bastırılması kapsamında hareket eden kişilerin bu fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluklarının doğmayacağına ilişkin kuralın şekil ve esas bakımından Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar vermiştir" ifadeleri yer aldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sonrasında Resmi Gazetede yayınlanan 6755 sayılı kanun hükmündeki kararnamede, darbe girişimi ve girişimin devamı niteliğindeki eylemlere müdahale eden sivillerin cezai sorumluluğu doğmayacağı hükmü yer aldı. CHP'li Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ve beraberindeki 127 milletvekili darbe teşebbüsüne karşı koyan sivillerin bu eylemleri nedeniyle sorumluluklarının bulunmamasına ilişkin kuralın iptaline karşı dava açtı. Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, kuralın af niteliği taşıdığı, bu nedenle TBMM'de kabulü için üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun aranması gerektiği belirtilerek şekil bakımından başta yaşam hakkı ve işkence yasağı olmak üzere birçok temel hak ve özgürlüğü ölçüsüz biçimde sınırladığı belirtilerek de esas bakımından Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürüldü.

ŞEKİL VE ESAS BAKIMINDAN İNCELENDİ

Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı değerlendirmede, genel af ya da özel aftan söz edebilmek için öncelikli koşulun bir suçun varlığı olduğu belirtilerek, dava konusu kuralın herhangi bir suça ilişkin olmadığı, sadece darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamındaki fiillerin cezai sorumluluk oluşturmayacağını belirttiği kaydedildi. AYM esas bakımından yaptığı incelemede ise "terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında" ibaresinin kuralı belirsiz hâle getirmediğini, anılan ibarede 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile devamı niteliğindeki eylemlerin her birinin ayrı ayrı yazılmasının mümkün olmaması nedeniyle yer verilmiş olduğu, bu durumun yasa yapma tekniğinin doğasından kaynaklandığını belirtti.

"ANAYASA'YA AYKIRI DEĞİL"

Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemlerinin bastırılması kapsamında hareket eden kişilerin bu fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluklarının doğmayacağına ilişkin kuralın şekil ve esas bakımından Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine oy birliğiyle karar verdi.