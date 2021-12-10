Son dakika! Aykosan Sanayi Sitesi'nde eski mescitte yangın - Haberler
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Son dakika! Aykosan Sanayi Sitesi'nde eski mescitte yangın

Son dakika! Aykosan Sanayi Sitesi'nde eski mescitte yangın
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre BAŞAKŞEHİR Aykosan Sanayi Sitesi içerisinde daha önce mescit olarak kullanılan bölüm alev alev yandı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - BAŞAKŞEHİR Aykosan Sanayi Sitesi içerisinde daha önce mescit olarak kullanılan bölüm alev alev yandı.

Yangın, saat 17.45 sıralarında Başakşehir'de bulunan Aykosan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında daha önce mescit olarak kullanılan bölümde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

"ESKİDEN MESCİT OLARAK KULLANILIYORDU"

Yangının çıktığı an olay yerinde bulunan Tolga Kaya, "Biz geldiğimizde üst katlarda yangın başlamıştı. Hemen itfaiyeyi aradık. İtfaiye sağ olsun hemen geldi. Üst kat metruk bir yer. Eskiden mescit olarak kullanılıyordu. İtfaiye hemen müdahale ederek yangını söndürdü. Herhangi bir mahsur kalan olmadı. Zaten kullanılan bir yer değildi orası. Yaralanan yok" dedi.


Son dakika! Aykosan Sanayi Sitesi'nde eski mescitte yangın

Son dakika! Aykosan Sanayi Sitesi'nde eski mescitte yangın

Son dakika! Aykosan Sanayi Sitesi'nde eski mescitte yangın

Son dakika! Aykosan Sanayi Sitesi'nde eski mescitte yangın

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