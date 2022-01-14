Aydın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Aydın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Toplu açılış törenleri kapsamında Aydın'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Atatürk Kent Meydanı'nda son kontroller yapıldı.

AYDIN (İHA) - Toplu açılış törenleri kapsamında Aydın'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Atatürk Kent Meydanı'nda son kontroller yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Aydın'a gelerek Söke ilçesinde bulunan ve Avrupa'nın en büyüğü olma özelliğini taşıyan kağıt fabrikasının açılışını gerçekleştirecek. Ardından Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'na gelecek olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenen miting ile halka seslenecek. Miting sonrası ADÜ Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan İl Danışma Meclisi'ne katılacak olan Erdoğan, son olarak yapımı tamamlanan Adnan Menderes Müzesi'ne geçerek açılışını gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için il genelinde hazırlıklar tamamlanırken, güvenlik amaçlı gerekli trafik tedbirleri ve miting alanı düzenlemesi de yapıldı. Bu kapsamda Atatürk Kent Meydanı'na gelen Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici de miting alanında alınan tedbir ve çalışmaları yerinde inceledi.

(Uğur Eser/ İHA)

Aydın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Aydın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Aydın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Aydın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Son dakika! Tunus'ta devrimin yıl dönümünde Said'in kararlarının protesto edildiği eyleme müdahale

Son dakika! Tunus'ta devrimin yıl dönümünde Said'in kararlarının protesto edildiği eyleme müdahale

 Cumhurbaşkanı Erdoğan deniz yoluyla Çengelköy'e geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan deniz yoluyla Çengelköy'e geldi

 Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını İçmeler Merkez Camisi'nde kıldı

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını İçmeler Merkez Camisi'nde kıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title