Son Dakika: Ayasofya Camii'nde ilk namaz heyecanı! Belirlenen alanlar dolunca girişler durduruldu Son dakika: Ayasofya Camii, bugün 13.16'da kılınacak ilk Cuma namazıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kılınacak ilk namaz için belirlenen alanların dolduğunu ve bu nedenle girişlerin durdurulduğunu açıkladı. Öte yandan camiye giriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuran-ı Kerim tilavetini dinliyor.

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz'da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yeniden ibadete açılmasına karar verilmesinin ardından kısa süreliğine ziyarete kapatılan Ayasofya Camii, bugün cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açılıyor. Vatandaşlar da saat 10.00'dan itibaren cuma namazı kılmak için belirlenen alanlara girmeye başladı. Talep fazla olunca namaz için ayrılan alanlar doldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da alanlara girişlerin durdurulduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrif ettiği Ayasofya'da ilk namaz 13.16'da kılınacak.

"SABIR VE ANLAYIŞLA BİRBİRİMİZE YARDIMCI OLALIM"

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Değerli Misafirlerimiz, Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak."

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin ardından cami olan, 1934 yılında müzeye çevrilen ve 2 Temmuz'da Danıştay'ın verdiği kararla yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk namaz bugün 13.16'da kılınacak. Vatandaşlar saat 10.00'dan itibaren alana girmeye başladı.

KADINLAR VE ERKEKLERİN NAMAZ KILMALARI İÇİN AÇIK ALANLAR BELİRLENDİ

Salgın nedeniyle Ayasofya Camisi ve çevresinde kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan, namaz kılma yeri olarak belirlendi. Erkekler için Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi; kadınlar için Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı tahsis edildi.

YERLİ VE YABANCI BASIN MENSUPLARINDAN YOĞUN İLGİ

Bugün ibadete açılacak olan Ayasofya'da kılınacak cuma namazını takip etmek isteyen yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Çok sayıda basın mensubu sabahın erken saatlerinden itibaren akredite olmak için akredite noktasına geldi. Burada işlemleri tamamlanan basın mensupları minibüslerle alana götürülüyor.

İLK FOTOĞRAF PAYLAŞILDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tarihi günün sabahında Ayasofya Camii'nin içinde çekilen ilk fotoğrafı Twitter'dan paylaştı.

KUR'AN-I KERİM TİLAVETİYLE PROGRAM BAŞLADI

Ayasofya Camisi'nde sabah 10.00'da sala ve tekbirlerle başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılıyor. Türkiye'nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden olan İhlas, Felak ve Nas Surelerini tilavet ediyor.

MUHARREM İNCE YOLA ÇIKTI

CHP'nin 2018 yılındaki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katılmak için Yalova'daki evinden yola çıktı.

YUNANİSTAN, MATEM ÇANI ÇALACAK

Ayasofya'nın ibadete açılmasını hazmedemeyen Yunanistan'ın Mora'da Patra kentinde, Cuma namazı kılındığı esnada, kiliselerde matem çanları çalacak.

ERDOĞAN AYASOFYA'YA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi. Yoğun güvenlik önlemleri alındı.