Son dakika... Ay yıldızlı elbisesi ile sokak sokak çocuklara hediye dağıtıyor

MURATLI, TEKİRDAĞ (İHA) - Ay yıldızlı elbisesi ile sokak sokak çocuklara hediye dağıtıyor

Çocuklara en güzel yılbaşı sürprizi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan bir vatandaş, ay yıldızlı kıyafetiyle yeni yıla sayılı günler kala çocuklara sürpriz hediyeler dağıtarak ilgi odağı oluyor.

Daha önce Ünlü Şovmen Mehmet Ali Erbil'in Çarkıfelek ve Eyvah Düşüyorum programlarına katılarak kendini tanınan Necmettin Uca, kendi imkanları ile hazırladığı hediye paketlerini kendine has giyimi ile çocuklara dağıtıyor. Bu etkinliği her yılbaşı öncesi geleneksel hale getiren Uca, "Her yıl yapmakta olduğum bu etkinlik için bana manevi destek veren bütün arkadaşlarıma, kardeşlerime, komşularıma çok teşekkür ediyorum. Çocuklara çeşitli armağanlar vererek, onların yüzlerindeki tatlı tebessümü görmek benim için en büyük mutluluk. Bu etkinliği kendi isteğim, kendi imkanlarımla yapıyorum. Maddi katkı sunmak için çokça talep de alıyorum. Hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çocukluk ve öğrencilik hayatında kendisinin de çeşitli hediyeler aldığını ve çok mutlu olduğunu anımsatan Uca; "Ben günün birinde imkanlarım el verirse, küçük çocukları sevindirmek için onlara her yıl yılbaşı hediyesi almak istiyordum. O hayalimi son iki yıldır gerçekleştiriyorum" dedi. 1 ay öncesinden hediye teminine başladığını belirten Uca, "Kendi emeğim ile paketler halinde hediyelerimi hazırlıyorum. En çok boyama kitapları, resim defterleri, boyama kalemleri, top vb çeşitli armağan ve hediyeler var" şeklinde konuştu.

Çocuklara özgü bir şiir de okuyan Necmettin Uca, çocuk sevgisini bir kez daha dile getirdi.

Necmettin Uca'nın mahallesinin en sevilen kişilerinden biri olduğunu anlatan Kazımdirik-Turan Mahallesi Muhtarı Hasan Yüce ise, "Necmettin Uca bizim için bir ekol. Yıllardır beraberiz, aynı mahallede yaşıyoruz. İyi günde kötü günde mahallelimin hep yanında olmuştur. Son birkaç yıldır da yılbaşına yakın çocuklara hediyeler sunmaktadır. Hiçbir yerden yardım almadan, kendi bütçesi ile çocukları sevindiriyor. Mahalleliler olarak kendisi ile gurur duyuyoruz" ifadelerini kaydetti.

Uca, hazırladığı yaklaşık bin adet hediyeyi gün boyu çocuklara dağıttı.