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Son Dakika | Avusturya Dışişleri Bakanı Michael Linhart Kuzey Makedonya'da

AA / Umeys Sulejman - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Karşılamadan detaylar Görüşmeden detaylar Ortak basın toplantısı ÜSKÜP - Avusturya Dışişleri Bakanı Michael Linhart başkent Üsküp'teki temasları kapsamında Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Karşılamadan detaylar

Görüşmeden detaylar

Ortak basın toplantısı ÜSKÜP - Avusturya Dışişleri Bakanı Michael Linhart başkent Üsküp'teki temasları kapsamında Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani ile görüştü. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Son Dakika | Avusturya Dışişleri Bakanı Michael Linhart Kuzey Makedonya'da

Son Dakika | Avusturya Dışişleri Bakanı Michael Linhart Kuzey Makedonya'da

Son Dakika | Avusturya Dışişleri Bakanı Michael Linhart Kuzey Makedonya'da

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AA / Umeys Sulejman - Son Dakika Haberleri

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