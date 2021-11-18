Son Dakika | Avusturya Dışişleri Bakanı Michael Linhart Kuzey Makedonya'da
AA / Umeys Sulejman - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Karşılamadan detaylar Görüşmeden detaylar Ortak basın toplantısı ÜSKÜP - Avusturya Dışişleri Bakanı Michael Linhart başkent Üsküp'teki temasları kapsamında Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani ile görüştü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Karşılamadan detaylar
Görüşmeden detaylar
Ortak basın toplantısı ÜSKÜP - Avusturya Dışişleri Bakanı Michael Linhart başkent Üsküp'teki temasları kapsamında Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani ile görüştü. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.