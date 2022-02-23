Son dakika! Avukatı yere yatırıp başına silah dayadı, 7 yıl hapis aldı, tahliye edildi

İZMİR'de, kendi spor salonunun da bulunduğu iş merkezindeki icra yoluyla boşaltılan ofisin kilidini değiştirmek için gelen çilingiri silahla tehdit eden, avukatı da darbedip yaralayan tutuklu sanık H.H.A., 7 yıl 2 ay hapse çarptırıldı. Heyet, ceza miktarı ile tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi.

Avukat Ege Ogeday Burduroğlu, geçen yıl 23 Nisan'da Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi'ndeki E.H.'ye ait ofisin boşaltılması için bildirim yaptı. Avukat Burduroğlu, icra memuru Hatice Çakaloğlu ile geçen 15 Haziran'da da eşyaları boşaltılan ofisin kapı kilidinin değiştirilmesi için iş merkezine geldi. Çilingir Erdal Kızılaslan, iş merkezinin asma kilitlerden birini açtı. Kızılaslan, diğerini de açmaya çalışırken iş merkezinde dernek adı altında işletilen spor salonunun yöneticisi H.H.A. otomobiliyle geldi. H.H.A., kendi iş yeri için gelindiğini düşünerek, belinden çıkardığı tabancasını çıkardı ve üzerine yürüdüğü Kızılaslan'ın başına dayadı.

Sanık H.H.A. ise yaşanan olayda hataya düştüğünü belirterek, "Emekli bir askerim, huzurunuzda özür diliyorum" dedi. Mahkeme heyeti, H.H.A.'ya 'yargı görevi yapan kişilere karşı görevini yaptırmamak için direnme' suçunda 3 yıl hapis cezası verdi. Daha sonra bu suçun silahla işlenmesi nedeniyle cezasını yarı oranında arttırarak 4,5 yıla yükseltti. Ardından da suçun birden fazla kişiye karşı işlenmesi nedeniyle bu cezasını da 4'te 1 oranında arttırıp verilen 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını iyi hal indirimi ile 4 yıl 8 ay 7 güne düşürdü. Mahkeme heyeti, sanığa, Kızılaslan'ı 'silahla tehdit' suçundan da ayrıca 2,5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, toplam 7 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası alan H.H.A.'nın ceza miktarı ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alıp, tahliyesine karar vererek, duruşmayı bitirdi.