ISPARTA (İHA) - Pandemi döneminde gitmediği evine gelen tebligatlara zamanında itiraz edemeyince hayatı karardı

72 yaşındaki kadını 500 bin TL borçlandırdılar

Emekli maaşı dışında tüm mal varlığına haciz konulan yaşlı kadın çaresiz

Ayşe Tunçbilek :

"Pandemi sebebiyle kızımın evine gittim, her şeyime haciz kondu"

" Kimseden bir şey almadım, hiçbir şeye imza atmadım, çaresiz kaldım"

ISPARTA - Isparta'da yaşayan 72 yaşındaki Ayşe Tunçbilek, pandemi dönemini evinde olmadığı için tanımadığı bir kişi tarafından gönderilen haciz tebligatlarını alamadı ve bu tebligatlara zamanında cevap veremedi. İtiraz edemediği için 500 bin TL borçlandırılan ve emekli maaşı dışındaki tüm mal varlığına haciz gelen kadının yaptığı gecikmiş itirazı da kabul görmedi. Avukatı aracılığıyla borca itiraz eden yaşlı kadın yerel mahkemeden olumlu sonuç alamadı. "Ben 72 yaşındayım, yetkililerden yardım bekliyorum, benim kimseye bir borcum yok" diyen kadın şimdi istinaf mahkemesi kararını bekliyor.

2020 yılının Mart ayı Covid-19 salgını başlangıcı zamanında 65 yaş üstü olmasından dolayı bakıma ihtiyaç duyan yaşlı kadın başka bir adreste ikamet eden kızının yanına taşındı. Bu süre zarfında yaklaşık bir sene boyunca sokağa çıkma yasakları sebebiyle dışarı çıkamayan ve ikametini değiştiremediğini belirten Ayşe Tunçbilek, eski adresine nereden ve kimden geldiğini bilmediği olmayan tebligatlara itiraz edemeyince zaman aşımı sebebiyle tam 500 bin TL borçlandırıldı. Yaşlı kadının tüm mal varlığına haciz konuldu. Birçok tebligatın, adresini değiştirmesinden uzun zaman sonra eline geçtiğini söyleyen ve neye uğradığını şaşıran yaşlı kadın, avukatın yolunu tuttu. Avukat Yusuf Kenan Tuna tarafından incelenen tebligatların haciz tebligatları olduğu anlaşılması üzerine 72 yaşındaki Ayşe Tunçbilek avukatıyla birlikte hukuk mücadelesi başlattı.

"Tanımadığı bir kişiye 500 bin TL borçlandırıldığını fark ettik"

Olay hakkında bilgi veren Ayşe Tunçbilek'in avukatı Yusuf Kenan Tuna, "Haciz ihbarnameleri, İcra İflas Kanunun 89. Maddesinde düzenlenmiştir, bunlar kısaca anlatacak olursak, herhangi bir icra dosyasında borçlu olarak bulunan kişinin alacaklısı olduğu üçüncü kişilerdeki alacaklılarına haciz konulmasıdır. 89 ihbarnamelerinde mevcut icra dosyasındaki alacaklı borçlunun alacaklı olduğu 3. Kişiye bir tebligat yollar, bu tebligatın içeriğinde icra dosyasındaki borçluya bir miktar borcu olduğunu ve artık bu borcu borçluya değil de kendisine ödemesi gerektiğini belirten bir düzenlemedir. Bu ilk ihbarnameye 1 hafta içinde itiraz süresi vardır eğer bunu kaçırırsa kendisine 2. tebligat gelir buna da yine en geç 7 gün itiraz hakkı vardır eğer yine itiraz etmezse kendisine 3. Haciz ihbarnamesi tebliğ olunur 3. Haciz ihbarnamesini tebliğ aldıktan sonra en geç 15 gün içinde menfi tespit davası açmalıdır. Eğer kişi, bu 3 ihbarnameye de süresinde itiraz edip dava açmazsa, artık mevcut icra dosyasında borçlu hale gelir ve maalesef artık bu parayı ödemekten başka bir seçeneği yoktur" diye konuştu.

Vatandaşlara mağdur olmamaları için konuyla alakalı önerilerde bulunan Avukat Yusuf Kenan Tuna, "Herhangi bir icra dosyasında alacaklı konumunda bulunan herkes borçlunun 3. Kişilerdeki alacağına haciz koymak için haciz ihbarnamesi yollayabilir. Bizim vatandaşlara önerimiz mernis adreslerini sürekli olarak güncel tutmaları zira bu haciz ihbarnamelerinde tebligatlar mernis adreslerine gelir. Eğer mernis adresleri güncel değilse ortalama 2 veya 3 haftada bir muhtara gidip kendilerine tebligatları olup olmadığını sormaları gerekmektedir. Muhtara yapılan tebligatlar da kanuna uygundur ve süre kaçırılırsa artık maalesef elinden gelecek çok bir şey yoktur ve borçlu konuma gelir. Eğer 3 ihbarnamede kendisine veya muhtara usulüne uygun olarak tebliğ edilmişse ve maalesef bu itiraz sürelerini kaçırmışsa artık bu kişinin kurtulma şansı yok denilecek kadar azdır. Tek şansı icra iflas kanunun 65. Maddesinde düzenlenen gecikmiş itiraz davasıdır fakat bu davadan ise genellikle olumlu sonuç alınamamaktadır. Kurtulma şansı yok denecek kadar azdır" şeklinde konuştu.

"72 yaşındaki müvekkilim son derece mağdur durumdadır"

Müvekkili 72 yaşındaki Ayşe Tunçbilek'in durumu hakkında detaylı bilgi veren ve mağduriyetinden bahseden Avukat Kenan Tuna, "Karşı tarafın yaptığı her şey icra iflas kanunu ve tebligat kanuna uygun olduğu için ortada suç unsuru olan bir şey yoktur bu nedenle suç duyurusunda bulunmadık. Müvekkilimize toplamda 5 adet icra dosyasından bu ihbarnameler gelmiştir, bu ihbarnamelerde 4 farklı kişi var esas dosyanın borçlusu bir limitet şirketi tahminimizce gıda üzerine iş yapıyor. Müvekkilim bu limitet şirketini ne tanıyor ne biliyor ömrü boyunca duymamıştır, maalesef borçlu konuma geldikten sonra böyle bir şirketin varlığından haberdar olmuştur. 89 ihbarnamesine göre her şey usulüne uygun yapıldığı için ortada bir dolandırılma yoktur fakat 72 yaşındaki müvekkilim son derece mağdur durumdadır, şöyle ki biz yerel mahkemede gecikmiş itiraz davamızı açarak bu ihbarnamelere itiraz ettik fakat ne yazık ki yerel mahkemede davamız reddedildi. Şu an istinaf aşamasında hukuki sürecimiz devam etmektedir. Kanunen emekli maaşlarına haciz konulamadığı için müvekkilim Ayşe Tunçbilek'in emekli maaşı hariç bütün mal varlığına haciz konulmuştur müvekkilim perişan ve çaresiz bir halde mal varlığının ne zaman satılacağını beklemektedir. Şu an Antalya bölge adliye mahkemesi 12. Hukuk dairesinde beş tane dosyamız var, beş farklı icra dosyası için Yerel mahkemeye yaptığımız toplamda beş tane gecikmiş itiraz davamız için bölge adliye mahkemesinden olumlu karar bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Her şeyime haciz kondu"

Neler yaşadığını anlatan 72 yaşındaki Ayşe Tunçbilek, "1950 doğumluyum, Isparta Çünür'deki evimde oturuyordum. Korona virüsten dolayı kızım evine götürdü, aşı oluncaya kadar kızımın evinde durdum. Aşı olduktan sonra bir sürü tebligat geldi, ben bunları tanımıyorum, bilmiyorum, hiçbir alakam yok. Beni 500 bin TL borçlandırmışlar. Avukata verdim, mahkemeye gittik hepsini söyledim bunların. Ben emekli bir insanım ticaretle bir ilgim yok, emeklilik maaşım hariç her şeyime haciz kondu. Benim bunlarla hiçbir ilgim yok tanımam, görmem, bilmem. Senedim yok sepetim yok, hiçbir yerde bir imzam bile yok. Mahkemeye de gittik hiçbir netice çıkmadı" şeklinde konuştu.