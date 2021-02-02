Son dakika: AVCILAR'DA EŞİ VE ENİŞTESİNİ ÖLDÜREN KİŞİ BAŞAKŞEHİR'DE KAMYONTTE ÖLÜ BULUNDU
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Son dakika: AVCILAR'DA EŞİ VE ENİŞTESİNİ ÖLDÜREN KİŞİ BAŞAKŞEHİR'DE KAMYONTTE ÖLÜ BULUNDU

02.02.2021 22:28 | Son Güncelleme: 02.02.2021 22:28
Son dakika: AVCILAR'DA EŞİ VE ENİŞTESİNİ ÖLDÜREN KİŞİ BAŞAKŞEHİR'DE KAMYONTTE ÖLÜ BULUNDU

Son dakika haber: Avcılar'da eşi Canan Acer ve eniştesi Kenan Erol'u silahla öldürüp kaçan Ümit Acer, Başakşehir'de bir kamyonet içinde ölü halde bulundu.

Avcılar'da eşi Canan Acer ve eniştesi Kenan Erol'u silahla öldürüp kaçan Ümit Acer, Başakşehir'de bir kamyonet içinde ölü halde bulundu. İlk belirlemelere göre, Acer'in başına silahla ateş ederek intihar ettiği tespit edildi.Avcılar Tahtakale Mahallesi Temel Sokak'ta saat 14.35'te tekstil atölyesinde eşi Canan Acer ve eniştesi Kenan Erol'u tabancayla öldüren Ümit Acer kaçarak kayıplara karıştı. Polis tarafından aranan 28 yaşındaki Ümit Acer saat 19.00'da Başakşehir Şahintepe Mahallesi Türker Caddesi üzerinde kamyonetin içinde hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından eşi ve eniştesini öldüren Ümit Acer'in ilk belirlemelere göre silahla başına ateş ederek intihar ettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde ve kamyonet içinde uzun süre inceleme yaptı. Sedye ile ambulansa alınan cenaze Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi morguna kaldırıldı. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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