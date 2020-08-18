Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
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Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu

Son dakika: Mayıstan bu yana siyasi krizle mücadele eden Mali'de, başkent Bamako yakınlarındaki bir garnizondan silah sesleri duyulduğu ve askeri araçların başkente ilerlediği öğrenildi. Ülkede Meclis Başkanı ile Ekonomi ve Finans Bakanı da alıkonulurken darbe iddiaları konuşuluyor.

18.08.2020 15:48 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:19

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, başkent Bamako'ya 15 kilometre mesafedeki Kati kentinde bulunan Soundjata garnizonunda sabah saatlerinden bu yana silah sesleri duyuluyor ve askeri hareketlilik yaşanıyor. Meclis Başkanı ile Ekonomi ve Finans Bakanı da alıkonuldu.

DARBE İHTİMALİ GÜÇLÜ

Tüm dükkan, işletme ve kamu binalarının kapalı olduğu Bamako'da, şehir sakinleri arasında panik ve endişe havasının hakim olduğu görülüyor. Askeri araçların Kati'den Bamako'ya ilerlediği, garnizona giden yolların kapatıldığı belirtildi. Güvenlik kaynakları, askeri bir darbe ihtimalinin güçlü olduğunu doğruladı.

İKİ ÜLKE VATANDAŞLARINA UYARI YAPTI

Norveç'in Bamako Büyükelçiliği de askeri hareketlilik nedeniyle bölgedeki vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Fransa'nın Bamako Büyükelçiliği ise "Bamako'da yaşanan ciddi huzursuzluk nedeniyle vatandaşlarımıza evde kalmaları tavsiye ediliyor." açıklamasında bulundu.

KATİ ASKERİ KAMPI 2012'DEKİ DARBEDE ÖNEMLİ ROL OYNAMIŞTI

Öte yandan yerel basında, yüksek rütbeli askerlerin bir kısım askerler tarafından alıkonulduğuna dair iddialar da yer alıyor. Kati askeri kampı, 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'ye karşı düzenlenen askeri darbede önemli rol oynamıştı.

BAMAKO BÜYÜKELÇİSİ: BÖLGEDEKİ VATANDAŞLARIMIZA UYARI YAPILDI

Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart, sabah saatlerinden bu yana askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı Moussa Timbine ile Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye Daffe'nin alıkonulduğunu söyledi. Askeri üssün bulunduğu Kati kentiyle Bamako arasındaki yolların kesildiğini aktaran Onart, şimdilik diğer kabine üyeleriyle ilgili bilgilerin doğrulanamadığını dile getirdi. Onart, "Bize gelen bilgiler dahilinde Meclis Başkanı Timbine ile Ekonomi ve Finans Bakanı Daffe'nin tutuklandığını öğrendik." dedi. Bölgede az sayıda Türk vatandaşının bulunduğunu bildiren Onart, gerekli bilgilendirme ve uyarının sosyal medya ve vatandaşların bulunduğu Whatsapp gruplarından yapıldığını ifade etti.

MAYISTAN BU YANA EYLEMLER DÜZENLENİYOR

Ülkede mayıs ayından bu yana muhalif gruplar, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita karşıtı eylemler düzenliyordu. Muhalif gruplar, eylemlerini sıkılaştıracağını açıklamış, Keita istifa etmeden geri adım atmayacaklarını duyurmuştu.

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Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Haber Yorumları (7)
LSPARTA LI BOKSÖR: fransa sonun hiç iyi olamacak.
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VATANSEVER: Garipler ezilenler bi gün yüzü göremeyecek yine medeni devletler iş başında
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NİGDELİ: Orayi da özgür kiza çevirecekler
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