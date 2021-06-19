Son Dakika: Aşılamada yaş sınırı 30'a düştü, yarından itibaren randevu alınabilecek

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'nın aşılama kampanyası hızla devam ediyor. Yaş sınırının 35'e kadar düştüğü ve çok sayıda meslek grubunun aşılandığı programda yeni yaş sınırı 30 oldu. Güzel haberi sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler" mesajını verdi.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsle ile mücadele kapsamında başlattığı aşılama kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Aşı tedarikinin hızlanması ile birlikte her geçen gün yeni bir yaş ve meslek grubu için aşı randevu sistemi aktif hale getiriliyor. Aşılama sürecinde yaş sınırı 35'ten 30'a indirildi.

30 YAŞ ÜSTÜ YARINDAN İTİBAREN AŞILANABİLECEK

Müjdeli haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verdi. Bakan Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü gençler yarından itibaren randevu alabilir." ifadelerine yer verdi.

KORONAVİRÜS AŞILAMASINDA SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte 1 milyon 538 bin 144 doz aşı yapıldığını bildirdi. Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Saat 00.00'a kadar yapılan aşı sayısı 1 milyon 538 bin 144 doz. Aşı ekibimiz 24 saat boyunca yine en çok şu kelimeyi kullandı, 'sıradaki.' Az kelimeyle bu kadar çok şey daha iyi anlatılabilir mi?" ifadelerini kullandı. Öte yandan aşılama sürecinde 1. doz 26 milyon 467 bin 991, 2. doz 14 milyon 333 bin 224 olmak üzere toplam 40 milyon 801 bin 215 doza ulaşıldı.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE SON 24 SAAT

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 575 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 497 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 856 oldu, 4 bin 427 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 224 bin 224'e yükseldi. Test sayısı 58 milyon 123 bin 990'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 359 bin 728, vefat sayısı da 49 bin 71 oldu.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI %60'A KADAR DÜŞTÜ

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.