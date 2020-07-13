Son Dakika: Artvin'deki sel felaketinde kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Son dakika: Artvin Yusufeli'ndeki sel felaketinde kaybolan 3 kişinin de cansız bedenine ulaşılırken toplam can kaybı 4'e yükseldi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağışa bağlı meydana gelen sel ve heyelanlarda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de kaybolmuştu. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgeden acı haber geldi. Ekipler aynı aileden 3 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Artvin'de dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış Yusufeli ilçesinde sele neden oldu. Tamamlandığında dünyanın en yüksek 3. barajı olacak Yusufeli Barajının şantiyesi sel nedeniyle balçıkla kaplandı. Çok sayıda araç kullanılmaz hale gelirken, bazı araçlar üzerlerine düşen kaya parçaları nedeniyle kağıda döndü.

İŞÇİLER EŞYALARINI KURTARMAYA ÇALIŞTI

Yatakhanelerin ve ofislerin bulunduğu şantiye alanında temizleme çalışmaları devam ederken, işçiler çamur yığınları arasında kalan eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

ERZURUM-ARTVİN KARA YOLU KAPANDI

İlçede akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağışın etkisini artırması üzerine Yusufeli Barajı şantiyesinin bulunduğu alanda heyelan meydana geldi.Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri Artvin-Erzurum kara yolunu kapattı.

TÜNELİN ÇIKIŞLARI KAPANDI

Yağmur sularının yol açtığı taşkınlar baraj şantiyesine zarar verirken, kara yolundaki 2 tünelin giriş ve çıkışları toprak ve kaya parçalarıyla kapandı.Heyelanın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak, bölgeye araç girişine izin vermiyor. Karayolları, DSİ, İl Özel İdaresi, AFAD ile baraj inşaatı yüklenici firmasına ait ekipler, iş makineleriyle yolun açılması için çalışma başlattı.