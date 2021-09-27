Son dakika... Aracın altında kalan 24 yaşındaki gencin feci ölümü kamerada

GAZİANTEP (İHA) - Aracın altında kalan 24 yaşındaki gencin feci ölümü kamerada

24 yaşındaki genç, üzerine gelen aracın altında kalarak sürüklendi

Gencin hayatını kaybettiği Feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 24 yaşındaki bir genç, yol kenarında yürüdüğü esnada üzerine gelen bir aracın önce çarpıp sonra da altına alarak metrelerce sürüklemesi sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza anları ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, sabah erken saatlerde Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi GATEM Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 24 yaşındaki Bekir Kurt, sabah saatlerinde çalıştığı iş yerine gitmek için otobüsten indi. Otobüsten indikten sonra yaya olarak iş yerine gitmek isteyen 24 yaşındaki gence, üzerine doğru gelen İbrahim I. idaresindeki plakası öğrenilemeyen Ford marka bir araç önce çarptı sonra da altına alarak metrelerce sürükledi. Meydana gelen feci kaza sonucu Bekir Kurt ağır yaralandı.

Kaza anları güvenlik kameralarında

Meydana gelen feci kaza anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yol kenarında yürüyen talihsiz gence üzeribe doğru kontrolünü kaybederek gelen aracın çarpma anları ve altına alarak sürükleme anları yer aldı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları muayenede talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden talihsiz gencin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, adli tıpta yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

Olay sonrası araç sürücüsü İbrahim I. gözaltına alınırken, geniş çaplı inceleme başlatıldı.