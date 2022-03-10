Son Dakika! Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Ateşkes konusunda ilerleme gösteremedik

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya'da gerçekleştirdiği üçlü zirvenin ardından açıklamalarda bulundu. Amaçlarının diplomatik bir çözüm geliştirmek olduğunu belirten Kuleba, "Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı. Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de ilgili yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını belirtti. Yine böyle (Antalya'daki gibi) bir formatta buluşmada mutabık kaldım. Çözüm arama ihtiyacı doğarsa yeniden buluşmaya mutabıkım. Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız. Rus tarafı görüşmeye hazır olacağı zaman ben de bu görüşmeye hazır olacağım" dedi.

"ATEŞKES KONUSUNDA BAŞARILI OLAMADIK"

Ateşkes konusunda anlaşmaya varılamadığını aktaran Kuleba, "24 saatlik bir ateşkes konusunu ele aldık. Ateşkes istedik. Herhangi bir ilerleme kaydedemedik bu konuda. Öyle gözüküyor ki bu konunun Rus tarafından netleştirilmesi için diğer karar alıcıların devreye girmesi gerek. Ben yine bu formatta görüşme için hazır olacağım, eğer bir ilerleme kaydedebilirsek. Ben iki dışişleri bakanı bir araya gelince, tanımı gereği barış ve güvenlik konularını ele almaları gerekiyor. Ben bu bağlamda görüşmelere devam etmeye hazırım. Amacım Ukraynalı sivillerin acı çekmesini engelleyebilmek ve topraklarımızı Rus işgal güçlerinden arındırabilmek" ifadelerini kullandı.

"RUSYA'NIN TALEPLERİ TESLİMİYET LİSTESİ GİBİ"

Kuleba bu açıklamalarıyla birlikte, "Ukrayna teslim olmayacak" vurgusu yaparak, " Rusya'nın talepleri teslimiyet listesi gibi" dedi. "Dengeli diplomatik çözümler aramaya açığız" diyen Kuleba, "Edindiğim izlenime göre Rusya şu an bir ateşkes ilan edecek bir durumda değil" dedi. Kuleba, "Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de ilgili yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını belirtti" diye konuştu.

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