Son dakika... Antalya'da yangın söndürme çalışmasına destek veren ekipler, yaralı kaplumbağanın hayatını kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Antalya'da yangın söndürme çalışmasına destek veren ekipler, yaralı kaplumbağanın hayatını kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Antalya'da yangın söndürme çalışmasına destek veren ekipler, yaralı kaplumbağanın hayatını kurtardı Antalya'daki yangını söndürme çalışmalarına destek veren Pendik Belediyesi ekipleri, yangın bölgesinde buldukları yaralı kaplumbağanın hayatını kurtardı.

Antalya'da yangın söndürme çalışmasına destek veren ekipler, yaralı kaplumbağanın hayatını kurtardı

İSTANBUL - Antalya'daki yangını söndürme çalışmalarına destek veren Pendik Belediyesi ekipleri, yangın bölgesinde buldukları yaralı kaplumbağanın hayatını kurtardı. Kaplumbağaya su vererek ilk müdahaleyi yapan ekipler, yaralı kaplumbağayı jandarmaya teslim etti.

Pendik Belediyesi'ne bağlı 3 arazöz ve uzman ekipler, yangın söndürme çabalarına destek olmak amacıyla geçtiğimiz günlerde Antalya'ya gitmişti. Ekipler, Manavgat Sırtköy bölgesinde çalışma yaptıkları sırada yanmış ormanlık alanda yaralı bir kaplumbağa olduğunu fark etti. Ekipler, yangından neredeyse tamamen kararmış olan yaralı kaplumbağaya ilk müdahalede bulunarak su verdi. Yaralı kaplumbağa, Pendik Belediyesi ekiplerinin ilk müdahaleyi yapmalarının ardından jandarmaya teslim edildi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de, yangın söndürme çalışmalarına destek veren ekipleri telefonla arayarak çaba ve desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Son dakika... Antalya'da yangın söndürme çalışmasına destek veren ekipler, yaralı kaplumbağanın hayatını kurtardı
Son dakika... Antalya'da yangın söndürme çalışmasına destek veren ekipler, yaralı kaplumbağanın hayatını kurtardı
Son dakika... Antalya'da yangın söndürme çalışmasına destek veren ekipler, yaralı kaplumbağanın hayatını kurtardı
Son dakika... Antalya'da yangın söndürme çalışmasına destek veren ekipler, yaralı kaplumbağanın hayatını kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç

ANTALYA-MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE
ANTALYA-MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE
Yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu
Yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu
Manavgat'ta rüzgarın etkisiyle alevler 20 metreye kadar yükseldi! Kara yoluna kadar ulaşan yangınla mücadele sürüyor
Manavgat'ta rüzgarın etkisiyle alevler 20 metreye kadar yükseldi! Kara yoluna kadar ulaşan yangınla mücadele sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Seda Sayan Yusuf Güney Aleyna Tilki Prens William
Spor Fatih Terim Hakan Reçber Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Antalya'da yangın söndürme çalışmasına destek veren ekipler, yaralı kaplumbağanın hayatını kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 13:24:48. #1.14#

title