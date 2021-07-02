Son dakika... Antalya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Antalya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika... Antalya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Antalya'da motosikletin refüjdeki demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Antalya'da motosikletin refüjdeki demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah erken saatlerde Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Dansçı, 26 yaşındaki Doğukan Güler, arkadaşıyla sabah saatlerinde motosikletle yola çıktı. İki arkadaşın bulunduğu motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet metrelerce savrulurken, iki arkadaş ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Hastaneye kaldırılan iki arkadaştan Doğukan Güler, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Güler'in cenazesinin memleketi Ordu'da toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

Son dakika... Antalya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika... Antalya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika... Antalya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hukukçular Elmalı davasını değerlendirdi: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı
Hukukçular Elmalı davasını değerlendirdi: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı
Tarım işçilerini taşıyan midibüsün freni patladı! Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı
Tarım işçilerini taşıyan midibüsün freni patladı! Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı
Bahçede kilime sarılı şekilde bulunan kadını ne yaptılarsa uyandıramadılar
Bahçede kilime sarılı şekilde bulunan kadını ne yaptılarsa uyandıramadılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfü Türkkan Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Şener Şen Cem Yılmaz Haluk Bilginer
Spor Mesut Özil Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Younes Belhanda Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Antalya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 15:58:08. #1.16#

title