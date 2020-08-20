Son Dakika: Antalya'da eşini bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı
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Son Dakika: Antalya'da eşini bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı

Son dakika haberi... Antalya'da eşini bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı Zanlının yakalandığını öğrenen vatandaşlar, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı Antalya'nın Serik ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı.

20.08.2020 13:26 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:34

Antalya'da eşini bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı

Zanlının yakalandığını öğrenen vatandaşlar, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı. Zanlının yakalandığını öğrenen ilçe sakinleri polis merkezi önünde toplandı.

Olay, iki gün önce saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde Çağın ailesinin evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otelde çalışan Metin Çağın ile eşi Dudu Çağın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Öfkelenen Metin Çağın, eline aldığı bıçakla Dudu Çağın'ı boynundan, karnından ve kollarından bıçakladı. Olay sonrası kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Metin Çağın olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Dudu Çağın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kadın için Yazır Mahalle Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Dudu Çağın'ın babası Durmuş Kara, ağabeyi İsa Kara, çocukları, akrabaları ve yakınları katıldı. Cenazede Metin Çağın'ın babası Hüseyin Çağın da yer aldı. Duaların ve cenaze namazının ardından tabutu taşımak için en ön sırada yer alan ağabey İsa Kara, gözyaşları içerisinde kardeşinin cenazesini mezarlığa götürdü. 'Anne' diyerek gözyaşlarına boğulan Dudu Çağın'ın kızı ise yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. 7 çocuk annesi Dudu Çağın, dualar eşliğine toprağa verildi. Metin Çağın'ın cinayetten hemen sonra babasını arayarak, "Seni seviyorum baba" dediği öğrenildi.

Kızlarının düğününde son dans

Öte yandan çiftin kızlarının düğününde dans ettiği görüntüler de ortaya çıktı. Şüpheli Metin Çağın'ın eşi Dudu Çağın ile kızlarının düğününde yaptığı son dans kameralar tarafından kaydedildi. Açık hava düğününde önce oyun havaları eşliğinde eğlenen Dudu Çağın'ın ardından kocası ile dans ettiği görüntüler, Dudu Çağın'ın son görüntüleri oldu. Metin Çağın'ın eşinin şikayetiyle 4 ay uzaklaştırma aldığı ve kısa süre önce bu cezanın bittiği öğrenildi.

Zanlı yakalandı vatandaşlar polis merkezi önünde toplandı

Olayın ardından kaçan katil zanlısı koca için geniş çaplı inceleme başlatan Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlı Metin Çağın'ı Azmi Akman Caddesi üzerinde yakaladı. Polis merkezine götürülen Çağın'ın ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Zanlının yakalandığını öğrenen ilçe halkı ise İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı. Zanlının kendilerine verilmesini isteyen kalabalığı polis güçlükle sakinleştirdi.

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Son Dakika: Antalya'da eşini bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı

Kaynak: İHA

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