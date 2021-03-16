Anne ve babası ile ablasını öldürüp intihar etti
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Anne ve babası ile ablasını öldürüp intihar etti

16.03.2021 02:31 | Son Güncelleme: 16.03.2021 02:53

Anne ve babası ile ablasını öldürüp intihar etti (2)ANTALYA'da 3 katlı villada, aynı ailenin 4 üyesi başlarından vurulmuş halde ölü bulundu.

ANTALYA -Anne ve babası ile ablasını öldürüp intihar etti (2)

ANTALYA'da 3 katlı villada, aynı ailenin 4 üyesi başlarından vurulmuş halde ölü bulundu. Yapılan incelemede, Mustafa Gider'in (40), anne ve babası ile ablasını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.

Olay saat 22.00 sıralarında, Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi 2386 Sokakta'ki Sefakent Yağmur Sitesi'nde bulunan 3 katlı villada meydana geldi. Villada oturan Gider ailesinden haber alamayan bir yakını, endişelenerek villaya geldi. Ailenin yakını, kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekibi, balkon kapısını kırıp villaya girdiğinde, Muzaffer Gider (73), eşi Işık Gülsen Gider (65) ile çocukları Mustafa ve Gamze Gider'i (45) silahla vurulmuş halde buldu. Çağrılan sağlık ekipleri, 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

BAŞLARINDAN VURUP ÖLDÜRMÜŞ

Yapılan incelemede, Mustafa Gider'in, anne ve babası ile ablasını pompalı tüfekle başlarından vurup öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi. Babanın cesedinin birinci katta, anne ve abla ile Mustafa Gider'in cesetlerinin ise zemin katta olduğu belirtildi.

Yapılan araştırmada psikolojik sorunları olduğunu belirtilen Mustafa Gider'in, çevresine de yaklaşık 150 bin lira dolayında borcu bunduğu ortaya çıktı. Polisin incelemesinin ardından 4 cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Anne ve babası ile ablasını öldürüp intihar etti
Anne ve babası ile ablasını öldürüp intihar etti
Anne ve babası ile ablasını öldürüp intihar etti
Anne ve babası ile ablasını öldürüp intihar etti
Anne ve babası ile ablasını öldürüp intihar etti
Anne ve babası ile ablasını öldürüp intihar etti
Anne ve babası ile ablasını öldürüp intihar etti
Anne ve babası ile ablasını öldürüp intihar etti
Anne ve babası ile ablasını öldürüp intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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