Son Dakika: "Ezan" tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı
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Son Dakika: "Ezan" tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı

Son dakika: Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yüksek sesle müzik tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı.

01.06.2020 17:58 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:26

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Barış Çakan, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Alsancak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde B.Ç. ve arkadaşı B.A, yolda yürürken park halindeki araçta bulunan A.B, K.Y. ve Ö.Y'yi yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardı. Bunun üzerine taraflar arasında çıkan kavgada bıçaklanan B.Ç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında cinayet zanlısı olduğu belirlenen A.B, K.Y. ve Ö.Y'yi gözaltına aldı.

SEVK EDİLDİKLERİ MAHKEMECE TUTUKLANDILAR

Ankara'da yüksek sesle müzik tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Çakan'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili olayda şüpheliler K.Y., A.B. ve Ö.Y.'nin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları belirtildi.

Yazılı açıklamada, maktül Barış Çakan'ın arkadaşı B.A'yı görmek için kısa süreliğine evinden sokağa indiği, iki gencin sokakta yürüdükleri sırada bir araçta yüksek sesle müzik dinleyen K.Y, A.B ve Ö.Y'yi gördükleri belirtilerek şöyle denildi: "Maktulün arkadaşı B.A'nın şahıslara ezanın da okunduğunu, yüksek sesli müziği kısmalarını söylemesi üzerine taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, kavgada maktül Barış Çakan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü, olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler K.Y ve A.B ile suça sürüklenen çocuk Ö.Y'nın Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildikleri, şüpheliler ve suça sürüklenen çocuğun Sulh Ceza Hakimliğince ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verilmekle, soruşturma işlemlerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle devam edilmektedir."

Açıklamada, bir kısım haberlerde ve sosyal medya hesaplarında belirtilen maktulün Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü yönündeki bilginin tamamen yalan olduğu, bu şekilde manipülasyon içeren paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

Son Dakika: 'Ezan' tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı

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