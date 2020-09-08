Son Dakika! Ankara'da bir bankadan 4.4 milyon lira çalan güvenlik görevlisi paralarla birlikte yakalandı Son Dakika! Ankara'da bir bankadan 4.4 milyon lira çalan güvenlik görevlisi, düzenlenen operasyon sonucunda paralarla birlikte yakalandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, dün bir bankadan 4.4 milyon lira çalan güvenlik görevlisinin yakalandığını duyurdu. Vali, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında "Kendisine emanet edilen paralarla birlikte kaçan banka nakil görevlisi, Emniyet birimlerimizin yaptığı başarılı çalışma sonucu, paralarla birlikte yakalandı. Polisimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

NAKİL ARACINI ÇALIP KAYIPLARA KARIŞMIŞTI

Ankara'da bir güvenlik görevlisi, dün çalıştığı bankanın nakil aracından 4,4 milyon lira çaldı. Güvenlik görevlisi Ayhan B, birlikte çalıştığı görevli A.Ö. ile özel bir bankanın Vatan Caddesi'ndeki şubesine geldi. A.Ö'yü şubeye bırakan Ayhan B, bir işi olduğunu belirterek kısa sürede döneceğini söyledi. Bir süre sonra nakil aracının park edilen yerde olmadığını gören ve Ayhan B'nin dönmemesi üzerine şüphelenen A.Ö, şirketi arayarak yetkililere durumu bildirdi.

BAŞKA BİR ARAÇLA KAÇTI

Yapılan incelemede, aracın aynı cadde üzerindeki başka bir bankanın önünde olduğu belirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kısa süreli incelemenin ardından banka nakil aracının terk edildiğini tespit etti. Para dolu çantanın da araç içerisinde bulunmaması üzerine araştırma başlatan ekipler, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda zanlının para dolu çantayla ağabeyi Selahattin B'ye ait 06 JV 629 plakalı araca binerek olay yerinden ayrıldığını belirledi.

PARALARLA BİRLİKTE YAKALANDI

Emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucunda, 4.4 milyon lira ile kayıplara karışan güvenlik görevlisi yakalandı. Haberi, Ankara Valisi Vasip Şahin, "Kendisine emanet edilen paralarla birlikte kaçan banka nakil görevlisi, Emniyet birimlerimizin yaptığı başarılı çalışma sonucu, paralarla birlikte yakalandı. Polisimizi tebrik ediyorum" sözleriyle duyurdu.