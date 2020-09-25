Son Dakika: 6-7 Ekim olayları için 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararı verdi.

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle YPG/PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği, 2 polisin şehit olduğu ve 31 kişinin yaşamını yitirdiği şiddet olaylarının üzerinden 6 yıl geçti. Bu olaylar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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