Son Dakika | Anız yangını köylülerin dikkati sayesinde söndürüldü
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Son Dakika | Anız yangını köylülerin dikkati sayesinde söndürüldü

Son Dakika | Anız yangını köylülerin dikkati sayesinde söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yaylabayır Kırsal Mahallesinde çıkan anız yangını mahalle sakinlerinin yangın tankerleri ile müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yaylabayır Kırsal Mahallesinde çıkan anız yangını mahalle sakinlerinin yangın tankerleri ile müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Sındırgı ilçesine bağlı Yaylabayır Kırsal Mahallesinde çıkan anız yangını mahalle sakinlerinin dikkati ve çabası ile söndürüldü. Köyde bulunan Matematik öğretmeni Musa Koştur ve Uzman Çavuş Necati Doğan mahalle muhtarı Mustafa Eraslan'ın yangını telefon ile bildirmesi üzerine yangın tankerini alarak Söğütlüpınar mevkiine gitti. Olay yerine gittiklerinde mahalle sakinleri çalılarla süpürerek ilk müdahaleyi yapmaya başladı. Tankerle birlikte yangın büyümeden kontrol altına alındı. Sındırgı Orman İşletme müdürlüğüne bağlı arasözlerinde bölgeye intikal etmesi ile birlikte soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerinin duyarlılığı bir facianın önüne geçti.

Tatil dolayısı ile memleketinde bulunan ve yangın tankeri ile ilk müdahaleyi yapan matematik öğretmeni Musa Koştur, "Muğla'da, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ciğerlerimizi yanıyor. Bir an bile tereddüt etmeden yangına koştuk bizde duyunca. Bu vatandaşlık borcu. Çok şükür büyümeden söndürebildik" dedi. - BALIKESİR

Son Dakika | Anız yangını köylülerin dikkati sayesinde söndürüldü
Son Dakika | Anız yangını köylülerin dikkati sayesinde söndürüldü
Son Dakika | Anız yangını köylülerin dikkati sayesinde söndürüldü
Son Dakika | Anız yangını köylülerin dikkati sayesinde söndürüldü
Son Dakika | Anız yangını köylülerin dikkati sayesinde söndürüldü
Son Dakika | Anız yangını köylülerin dikkati sayesinde söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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