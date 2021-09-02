Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada HDP'nin savunma için istediği ek süre talebini kabul etti
Son dakika: Hakkında kapatma davası açılan Halkların Demokratik Partisi, savunma için Anayasa Mahkemesi'nden ek süre istemişti. Mahkeme, HDP'nin ek süre talebini kabul etti.
Halkların Demokratik Partisi (HDP), 16 Ağustos'ta hakkında açılan kapatma davasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'den (AYM) ek süre istemişti. AYM, HDP'nin savunma için istediği ek süre talebini kabul etti. Böylelikle 60 günlük süre 90 güne çıkmış oldu.
7 EYLÜL'E KADAR ÖN SAVUNMA İSTEMİŞTİ
HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davada ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi, iddianamenin kabulüne oy birliği ile karar vermiş, HDP'den 7 Eylül'e kadar ön savunma istemişti.