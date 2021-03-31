Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuru reddedildi

Son dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, milletvekilliği düşürüldüğü için eylem yapıp Meclis'te yer yatağında yatmaya başlamıştı. Eyleminin 5. gününde gözaltına alınan Gergerlioğlu'nun serbest bırakıldıktan sonra milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle AYM'ye yapmış olduğu başvuru reddedildi.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali talebiyle yaptığı başvuru, Genel Kurul'un gündem toplantısında görüşüldü.

YETKİSİZLİK NEDENİYLE REDDEDİLDİ

Genel Kurul oy birliğiyle başvuruyu reddetti. Anayasa'nın 84. maddesinin "kesin hüküm giyme veya kısıtlanma sebebiyle milletvekilliğinin düşmesi"ni düzenleyen ikinci fıkrası yönünden Anayasa Mahkemesine müracaat imkanı tanınmadığı, bu nedenle başvurunun yetkisizlik nedeniyle reddedildiği öğrenildi.

"BURASI SON DURAK"

TBMM Genel Kurulunda, hakkında 'terör propagandası yapmak' suçundan kesinleşen mahkeme kararının okunmasının ardından milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, AYM'ye başvumuş, başvuru öncesinde HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu ile birlikte geldiği AYM önünde açıklama yaparak Arkamızda Enis Berberoğlu'na adaletli bir karar veren bir mahkeme var. Ben de o mahkemeden adalet bekliyorum. Son durak burası" ifadelerine yer vermişti.

UYUDUĞU YER YATAĞINI GÖSTERMİŞTİ

Meclis'te eyleme başlayan ve eylemin ikinci günü geride bırakan Ömer Faruk Gergerlioğlu, yayınladığı bir videoda son durumundan ve kaldığı odadan bahsetmişti. "Adalet nöbetinden herkese iyi geceler. Bu gece de Meclis'teyim. Milletin iradesini koruyoruz. Ailemizden ayrıyız ama demokrasi için buna değer. Hukukun üstünlüğü hakim olana dek mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullanan HDP'li isim bir ara kamera ile odayı çekti. "Merak etmeyin kanepede uyumuyorum, arkadaşlarımız güzel bir yer yatağı yaptı" diyerek uyuduğu yeri gösterdi.

HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ

Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan hapse mahkum edilmişti. Mahkeme kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtay'a gelmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.



