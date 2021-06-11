Son dakika: Anadolu Masalları Eskişehir Masal Evi, Bakan Selçuk'un katılımıyla açıldı
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Son dakika: Anadolu Masalları Eskişehir Masal Evi, Bakan Selçuk'un katılımıyla açıldı

İhlas Haber Ajansı / Şevket Can Çikot - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika haberleri: Anadolu Masalları Eskişehir Masal Evi, Bakan Selçuk'un katılımıyla açıldı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Bu Masal Evi meselesi beni gerçekten çok mutlu ediyor" Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birtakım programlara katılmak için geldiği Eskişehir ziyaretinin ikinci gününde, Anadolu...

Anadolu Masalları Eskişehir Masal Evi, Bakan Selçuk'un katılımıyla açıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

"Bu Masal Evi meselesi beni gerçekten çok mutlu ediyor"

ESKİŞEHİR - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birtakım programlara katılmak için geldiği Eskişehir ziyaretinin ikinci gününde, Anadolu Masalları Eskişehir Masal Evi'nin açılışına katıldı.

Bakan Selçuk, Eskişehir programının bugünkü bölümünde ilk olarak Eskişehir Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek sınıfları gezdi öğrencilerle bir araya geldi. Ardından beraberindekilerle birlikte Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Bakan Ziya Selçuk, burada Anadolu Masalları Eskişehir Masal Evi'nin açılışına katıldı. Bakan Selçuk, okul bahçesinde bulunan Masal ve Eğitim çadırında düzenlenen Bacıyan-ı Rum Teşkilatı'nın Yunus Emre gösterisi, öğretmenlerin müzik dinletisi ve "Karagöz Yunus Diyarında" gölge oyununu izledikten sonra, minik öğrencilerle birlikte Masal Evi'nin açılışını yaptı.

"Masal meselesi aslında bizim büyük davalarımızdan birisi"

Düzenlenen programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Birçok iş yapıyoruz, ama bu Masal Evi meselesi beni gerçekten çok mutlu ediyor, kıvanç duyuyorum. Masal meselesi aslında bizim büyük davalarımızdan birisi. Çünkü biz insanlara propaganda yoluyla kültürü aktaramayız, sevdiremeyiz. Biz sahici metotlarla bunu yapmalıyız ve masal tam da bunun sahici metodu. İmbikten süzülmüş gelmiş bin yılın haddesinden geçmiş bir ufuktur aslında masal. Aynı zamanda çocukların hayallerinin hayallerini besleyecek bir ortam. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile de beraber tüm Türkiye'de böyle bir projeyi başlattık. Sayıları 30'u geçti ve inşallah bunun yüzlercesi olacak. Çünkü biz masalı bu ülkenin tarihinin kılcal damarlarından gelmiş olan seslerin, sözlerin, renklerin, kokuların taşıyıcı öğesi olarak görüyoruz. 300 bine yakın öğretmenimizin böyle bir sertifika alması aslında çok büyük bir iş. Onlar bu sertifikayı alarak kendi çocuklarına nefes vermiş oluyorlar. Bu sertifikayla branşları ne olursa olsun derslerini masal tadında işlemeye yol almış oluyorlar" diye konuştu.

Son dakika: Anadolu Masalları Eskişehir Masal Evi, Bakan Selçuk'un katılımıyla açıldı
Son dakika: Anadolu Masalları Eskişehir Masal Evi, Bakan Selçuk'un katılımıyla açıldı
Son dakika: Anadolu Masalları Eskişehir Masal Evi, Bakan Selçuk'un katılımıyla açıldı
Son dakika: Anadolu Masalları Eskişehir Masal Evi, Bakan Selçuk'un katılımıyla açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şevket Can Çikot

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