Son Dakika: Almanya'dan Prof. Dr. Uğur Şahin'in yöneticilik yaptığı firmaya aşı izni Son dakika dünya haberi... Yöneticiliğini Türk Prof. Dr. Uğur Şahin'in yaptığı Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile Amerikan ilaç devi Pfizer'in üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısının Almanya'da denenebilmesi için izin çıktı.

Yöneticiliğini Türk Prof. Dr. Uğur Şahin'in yaptığı Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile Amerikan ilaç devi Pfizer'in üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısının Almanya'da denenebilmesi için izin çıktı.

Yöneticiliğini Prof. Dr. Uğur Şahin'in yaptığı Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile Amerikan ilaç devi Pfizer'in üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısı Almanya'da da denenebilecek. BioNTech'den pazartesi günü yapılan açıklamada Almanya'da aşı ve ilaçlara onay vermede yetkili kurum olan Paul Ehrlich Enstitüsü'nden bunun için gerekli olan iznin çıktığı kaydedildi.

BAŞARILI OLURSA EKİM'DE PAZAR ONAYI VERİLECEK

BioNTech firmasının üzerinde çalıştığı aşının dünya genelindeki 25 bin kişi üzerinde deneme çalışmaları temmuz ayı sonunda başlamıştı. Prof. Dr. Uğur Şahin alınan izin hakkında "Büyük, kontrollü bir üçüncü faz araştırması bir aşının etkinliğini ve güvenliğini kesin şekilde belgelemek için önemli bir koşul" açıklamasını yaptı. BioNTech ile Pfizer, çalışmaların başarılı olması halinde, ekim ayında olası aşının pazar onayı için başvuru yapmayı hedefliyor.

İLK KEZ DHA'YA KONUŞMUŞTU

Mayıs ayında Türk medyasından ilk kez Demirören Haber Ajansı 'na konuşan Şahin, "Biz klinik deneylere 23 Nisan'da başladık. Şimdi değişik aşı dozlarında çalışıyoruz. Her gün 5-10 kişiye bu aşıyı veriyoruz. ABD'de de aşı deneylerine başladık. ABD'de iki ayrı şehirde bu çalışmalarımız devam ediyor. Gelecek 6-8 hafta içerisinde kullandığımız aşıların yan etki yapıp yapmadığını, dozunu ve bağışıklık sistemindeki verdiği reaksiyonları öğreneceğiz. Aşı yaptığımız insanlarda virüsü yok edip etmediğini kontrol edeceğiz. Sene sonunda aşının piyasaya sürülme ihtimali var" demişti.

Kaynak: DHA