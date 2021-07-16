Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında bilanço ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında bilanço ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Son dakika: Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde sel ve su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi. Yetkililer felaket nedeniyle kayıp olanların sayısını bin 300 olarak açıkladı.

Almanya'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı artmaya devam ediyor. Sel felaketi ve fırtınadan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi.

Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında bilanço ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi

YÜZLERCE İNSAN KAYIP

Rheinland-Pfalz İçişleri Bakanı Roger Lewentz, görevlerinin selden etkilenen riskli bölgelerdeki halkın tahliyesi ve hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerine ulaşmak olduğunu ifade etti. Polis tarafından yapılan açıklamada ise, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve can kaybı sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi. Alman ordusunun da arama-kurtarma çalışmalarına 850 askerle destek verdiği kaydedildi. Yetkililer bin 300 kişininse kayıp olduğunu duyurdu.

Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında bilanço ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi

MERKEL,VATANDAŞLARA YARDIM SÖZÜ VERDİ

ABD'ye resmi ziyarette bulunan Başbakan Angela Merkel hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken, selden etkilenenlere yardım sözü verdi. Başkent Washington DC'de gazetecilere açıklama yapan Merkel, hükümetin selden etkilenenlere nasıl yardım edebileceği konusunda Maliye ve İçişleri Bakanlarıyla temas halinde olduğunu belirtti. Merkel ayrıca, birçok ülkenin Almanya ile dayanışma içerisinde olduğunu aktararak, farklı ülkelerden yardım teklifleri aldıklarını açıkladı.

Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında bilanço ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi

TÜRKİYE'DEN ALMANYAYA TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da meydana gelen sel felaketi ile ilgili taziye açıklaması yayımladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın batısında yaşanan sel felaketinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Almanya Federal Cumhuriyeti halkı ile hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, kaybolanların en kısa sürede salimen kurtarılmalarını temenni ediyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında bilanço ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi

NE OLMUŞTU?

Almanya'da geçtiğimiz çarşamba günündeki bu yana ülkenin batısındaki Kuzey Ren-Vestfalya ile Rheinland Pfalz eyaletlerini etkisi altına alan şiddetli yağış sonucunda pek çok yerleşim yerinde su baskınları ve seller yaşanırken, çok sayıda ev ve araç hasar gördü.

Almanya'da sel felaketi! 58 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi kayıp
Almanya'da sel felaketi! 58 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi kayıp
Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında bilanço ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi
Son dakika gündem: Almanya'da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e çıktı
Son dakika gündem: Almanya'da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e çıktı
Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 81'e yükseldi.
Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 81'e yükseldi.
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tolga Akış Demet Akalın Serra Arıtürk Zeynep Bastık
Spor Mustafa Er Mesut Özil Şenol Güneş Mehmet Topal Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında bilanço ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 09:06:55. #1.14#

title