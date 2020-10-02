Son Dakika! Almanya Başbakanı Angela Merkel: Türkiye ile AB anlaşmasını görüşmek istiyoruz
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Son Dakika! Almanya Başbakanı Angela Merkel: Türkiye ile AB anlaşmasını görüşmek istiyoruz

02.10.2020 14:36 | Son Güncelleme: 02.10.2020 15:09

Son dakika! Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB liderler zirvesinde yaptığı açıklamada Türkiye ile yapıcı ilişkiler istediklerini vurgulayarak "Türkiye ile AB anlaşmasını görüşmek istiyoruz" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'de ikinci günü yapılan AB liderler zirvesinde Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim ve Türkiye ile ilişkiler konusunda bir açıklama yaptı.

"TÜRKİYE İLE YAPICI İLİŞKİLER İSTEDİĞİMİZİ NETLEŞTİRDİK"

Merkel açıklamasında, "AB-Türkiye anlaşmasını Türkiye ile yeniden tartışmak istiyoruz. Doğu Akdeniz konusunda, Yunanistan ve Kıbrıs'ın haklarına saygı duyulması gerektiğini ancak Türkiye ile yapıcı ilişkiler istediğimizi netleştirmeyi başardık" ifadelerini kullandı. Merkel, Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif bir ajandaya dönülmesi için gereken her şeyi yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

"KARABAĞ'DA ATEŞKES İSTİYORUZ"

Merkel, Karabağ'daki savaşa da değindi ve "Dağlık Karabağ'da mümkün olan en kısa zamanda ateşkes ilan edilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"DİPLOMASİ ÖNEMLİ ROL OYNUYOR"

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün toplanmıştı. AB Liderler Zirvesi öncesinde gazetecilere açıklama yapan Merkel, toplantıda Türkiye ile ilişkilerin karmaşıklığının altını çizeceğini vurgulayıp şunları söylemişti: "Tüm zorluklara karşın AB'nin Türkiye ile yapıcı bir ilişki geliştirmesinde büyük çıkarı bulunmaktadır. NATO'da ortak konumundayız. Düzenli göç söz konusu olduğunda birbirimize bağımlıyız. Burada diplomasi önemli bir rol oynuyor"

Son Dakika! Almanya Başbakanı Angela Merkel: Türkiye ile AB anlaşmasını görüşmek istiyoruz
Haber Yorumları (2)
EMRE: bundan 20 yıl önce neler diyorlardı şimdi yalvarır hale geldiler. küçük bebeler bilmez
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HASAN: Helal olsun be Reis dunyayi dize getirdin yedi duvel bilegini bukemedi bukemeyecek evelAllah
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