Son dakika: Alanya HEP'deki temel atma törenine Bakan Çavuşoğlu katılıyor

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (HEP ) Nimet-Abdurrahman Alaettinoğlu yerleşkesinin B blok temel atma töreni yarın gerçekleştirilecek. Üniversite, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılacağı temel atma törenine, tüm Alanya halkını davet etti.

"4 bin metre kare kapalı alan"

Alanya'nın tanınmış hayırseverlerinden Nimet- Abdurrahman Alaettinoğlu'nun adını taşıyan yerleşkenin yeni ek hizmet binası, 4 bin metre kare kapalı alana sahip 7 katlı binadan oluşacak. Farklı lisans, ön lisans programlarına ait sınıflar ve idare ofisler, öğrenci ve akademik personelin faydalanabileceği fitness, konferans salonları ve kantin bina tamamlandığında öğrencilerine kullanımına sunulacak.

"Öncü ve örnek bir üniversite"

Alanya HEP Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hilmi Tokuş, ek hizmet binasının yapımına ilişkin bilgiler aktardı. Hilmi Tokuş," Bölgenin doğal, kültürel, ekonomik ve sosyal gereksinimlerini göz önüne alarak; özellikle turizm, tarım ve kıyısal kaynaklar yönetimi alanlarında kentsel ve bölgesel kalkınmaya katkı ve katılım sağlayan öncü ve örnek bir üniversite olmaya yönelik faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Üniversitemiz, sanat tasarım alanından sonra; mühendislik alanında, sağlık bilimleri fakültesi ile sağlık bilimlerine adım atıyor. Yeni binamızda, çağın gerekliliklerini karşılayan ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarımız gerçekleştirilecektir. Ulusal ve uluslararası alanda yenilikçi ve öğrenci odaklı, öğrenme yaklaşımlarını kullanan, toplumsal yararı gözeten, geleceği şekillendirmek üzere teknolojiyi yakından takip eden çağdaş ve öncü bir üniversite olmak en büyük hedefimizdir. Çağdaş, teknolojiyi yakından takip eden, etik değerlere bağlı, girişimci ve sorumluluk bilinci gelişmiş bir toplum için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tüm Alanya halkı davetli"

Alanya HEP Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hilmi Tokuş, üniversitenin kentin en önemli değerlerinden olduğunu söyledi. Yeni hizmet binasının temel atma törenine tüm Alanyalıları davet eden Tokuş, " Üniversitemiz hedeflerine emin adımlarla yürüyor. Bu sevincimizi Alanyalı vatandaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. Dışişleri Bakanımız Sn. Mevlüt Çavuşoğlu'nun teşrif edeceği temel atma törenine, tüm Alanya halkını davet ediyor, sevincimize ortak olmalarını gönülden arzu ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

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