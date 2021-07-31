Son dakika... Alanya'daki yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Son dakika... Alanya'daki yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika... Alanya'daki yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan orman yangınlarından biri kontrol altına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan orman yangınlarından biri kontrol altına alındı.

Gündoğmuş ilçesi Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle bugün Alanya'ya sıçrayan yangın, Güzelbağ ve Bayır Mahallesi'nde etkili oldu.

Güzelbağ'da ilk belirlemelere göre, 5 evin yangından etkilendiği öğrenildi. Havadan ve karadan süren müdahaleyle Güzelbağ Mahallesi'ndeki yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

Öte yandan, Konaklı bölgesindeki Yeniköy Mahallesi'nde gün içerisinde yangın çıktı. Güzelbağ'daki bazı ekipler, Yeniköy Mahallesi'ne yönlendirildi.

Sapadere bölgesinde sabah saatlerinde çıkan yangın ise ekipler tarafından söndürüldü.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için mücadele ettiklerini söyledi.

Dün akşama kadar kontrol altında olan yangının rüzgarla bazı bölgelerde yayılmaya başlandığını belirten Yücel, şunları kaydetti:

"Rüzgarın yön değiştirmesi ve kuvvetiyle Bayır Mahallesi'nde 120 evin yaklaşık 100'ü kül oldu. Bayırkozağacı Mahallesi ormanlık bölgelerinde yangın devam ediyor ama yerleşim alanı dışında. Yine sabah saatlerinde Güzelbağ sınırına kadar yangın geldi. Müdahalelerle yerleşim alanlarındaki yangın kontrol altına alındı. Fakat doğu ve batısında yoğunluk var. Rüzgarın hız kesmesiyle yangın da yavaşladı. Amacımız Güzelbağ'ın batı kesimi olan Alara bölgesine yangının geçmesini engellemek."

"Yaklaşık 2 bin 500 kişinin tahliyesi gerçekleştirildi"

Yangın öncesi 2 mahalleyi boşalttıklarını dile getiren Yücel, yazlıkçılarla birlikte yaklaşık 2 bin 500 kişinin tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bazı vatandaşları yurtlara yerleştirdiklerini ancak bölgede genelde ikinci ev olduğu için sıkıntı yaşanmadığını dile getiren Yücel, yangına 5 helikopter, 100'e yakın arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildiğini kaydetti.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ise Güzelbağ'ı sabah saatlerinde tahliye etmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Vatandaşları sağ salim tahliye ettiklerini anlatan Ürkmezer, "Sabahki duruma göre şu anda daha iyiyiz. Şu ana kadar ekiplerimiz gerçekten iyi çalıştılar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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