Virajı alamayan sürücü, otomobiliyle uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Virajı alamayan sürücü, otomobiliyle uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

11.10.2020 23:16 | Son Güncelleme: 11.10.2020 23:58
Virajı alamayan sürücü, otomobiliyle uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu, 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Antalya'da, saat 17.00 sıralarında Alanya'nın kırsalındaki Dereköy Mahallesi yolunda meydana gelen kazada, seyir halinde olan Eyüp Yiğit idaresindeki 07 HEB 54 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Halide Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan Eyüp Yiğit doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Diğer yaralının ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Virajı alamayan sürücü, otomobiliyle uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Virajı alamayan sürücü, otomobiliyle uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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