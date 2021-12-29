Son Dakika: Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nun koridorunda meydana gelen olay, Türkiye genelinde büyük infial yarattı. Matematik öğretmeni Ali Rıza Y., 14 Aralık günü bir öğrencisi 'Hocam, T.K. size küfretti' deyince sınıftaki T.K.'yi koridora çıkardı. Erkek öğrenci T.K.'ye neden küfrettiğini soran Ali Rıza Y., onu defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı.

BAŞKA BİR ÖĞRETMEN MÜDAHALE ETTİ

Gürültüleri duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden aldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, T.K. de yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 günlük rapor alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü, görevden uzaklaştırdığı Ali Rıza Y. hakkında idari soruşturma başlattı.

KARAR BUGÜN VERİLDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin karar bugün verildi. Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü, matematik öğretmeni Ali Rıza Y.'nin görevden alınmasını ve memurluğa verilmesini kararlaştırdı. Öğretmen hakkında daha önceden de CİMER'e çok sayıda şikayet yapıldığı biliniyordu.

HAKKINDA HAPİS İSTEMİ VAR

Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ali Rıza Y. hakkında 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi. T.K.'nin darp görüntülerinin ardından Ali Rıza Y.'nin 2004- 2007 yılında Sakarya'da görev yaptığı okulda da şiddet uyguladığını öne süren öğrenciler, şikayette bulundu.

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