Son dakika: Aksaray Gülağaç'ta Polis Haftası etkinliği
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Son dakika: Aksaray Gülağaç'ta Polis Haftası etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Aksaray Gülağaç'ta Polis Haftası etkinliği

Edinilen son dakika haberine göre 10 Nisan Tük Polis Teşkilatının 176. Kuruluş yıldönümü nedeniyle Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde etkinlik düzenlendi.

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10 Nisan Tük Polis Teşkilatının 176. Kuruluş yıldönümü nedeniyle Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde etkinlik düzenlendi.

İlk olarak Gülağaç ilçe Emniyet Amiri Yusuf Canevi ilçede görev yapan polis ve bekçiler ile Gülağaç Kaymakamı Elif Nur Saçal'ı makamında ziyaret etti. Ardından Gülağaç ilçe meydanında program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gülağaç İlçe Emniyet Amiri Yusuf Canevi yaptı. Canevi konuşmasında, "Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Teşkilatımız kurulduğu günden bugüne mesai mefhumu gözetmeksizin Edirne'den Kars'a vatan toprağının her bir köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması, vatandaşın temel hak ve hürriyetlerinin korunması kanun hakimiyetinin ve devlet otoritesinin tesisi gibi birçok hayati görevi üstlenmiştir. Güvenlik ve asayiş görevlerinin yanı sıra sosyal destek çalışmalarında üstün bir görev anlayışıyla yerine getirmekte olan teşkilat mensuplarımız ve kıymetli meslektaşlarımız nezdinde bu hususta büyük bir fedakarlık gösteren değerli ailelerine de teşekkür ediyor saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Şehit Emniyet Müdürümüz Sayın Gaffar Okan'ın da dediği gibi vatandaşı yanına alamayan hiçbir teşkilatın başarılı olma şansı yoktur. Biz Gülağaç'a geldiğimiz günden bugüne Gülağaç halkının desteğini yanı başımızda hissetmenin gururunu yaşıyoruz. 176 yıldır büyük bir sabır ve cesaretle halkımızın huzur ve mutluluğunu can ve mal güvenliğini sağlayarak devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine vazife edinen gücünü kanunlardan, desteğini de halktan alan geçmişi şanla ve şerefle dolu emniyet teşkilatımız hem geleneksel değerler içinde toplumsal hukukun asli parçası hem de çağdaş hukuk devletinin temel omurga ayaklarından birisi olmuştur. Başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleyen şahıs ve şahıslarla mücadelemiz son nefer, son nefes, son damla kana kadardır. Bu duygu ve düşüncelerle görevlerini yerine getirirken canından öte saydıkları al bayrak uğruna canlarını gözlerini kırpmadan feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Mensubu olmaktan daima gurur duyduğum teşkilatımızın kuruluşunun 176. Yılını tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından günün anlam ve önemine binaen meydana çelenk konuldu. - AKSARAY

Son dakika: Aksaray Gülağaç'ta Polis Haftası etkinliği
Son dakika: Aksaray Gülağaç'ta Polis Haftası etkinliği
Son dakika: Aksaray Gülağaç'ta Polis Haftası etkinliği
Son dakika: Aksaray Gülağaç'ta Polis Haftası etkinliği
Son dakika: Aksaray Gülağaç'ta Polis Haftası etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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