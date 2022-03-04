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Son dakika: Akrep Nalan'ın cenaze programı belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika: Akrep Nalan'ın cenaze programı belli oldu

Son dakika haberleri... Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını yitiren ünlü sanatçı Akrep Nalan, uzun yıllardan beri yaşadığı Bodrum'da toprağa verilecek.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını yitiren ünlü sanatçı Akrep Nalan, uzun yıllardan beri yaşadığı Bodrum'da toprağa verilecek.

Bodrum'un Eskiçeşme Mahallesi'nde yaşayan ve ' Akrep Nalan' ismiyle tanınan ünlü sanatçı Füsun Nalan Açın, evinde yaşamını yitirmişti. Solunum sıkıntısı nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edilen ünlü sanatçının cenazesi, Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi'nin aracıyla evinden alınarak Bodrum Belediyesi morguna götürüldü.

Sanatçının cenaze programı belli oldu. Akrep Nalan'ın cenazesinin 5 Mart Cumartesi günü Bodrum merkezindeki Adliye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Torba Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi. - MUĞLA

Son dakika: Akrep Nalan'ın cenaze programı belli oldu

Son dakika: Akrep Nalan'ın cenaze programı belli oldu

Son dakika: Akrep Nalan'ın cenaze programı belli oldu

Son dakika: Akrep Nalan'ın cenaze programı belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Akrep Nalan, Bodrum, Cenaze, Muğla, Yerel, Haberler

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