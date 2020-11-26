Son Dakika! Akıncı Üssü Davası'nda; sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlar 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
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Son Dakika! Akıncı Üssü Davası'nda; sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlar 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

26.11.2020 10:31 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:43
Son Dakika! Akıncı Üssü Davası'nda; sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlar 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Son dakika! FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yönetildiği, aralarında FETÖ'nün sivil imamlarının da bulunduğu 475 sanıklı Akıncı Üssü Davası'nda karar çıktı. Sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlar 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş 'Anayasa'yı ihlal' ve 'Cumhurbaşkanına suikast' ile 77 kişiyi kasten öldürmek suçundan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Dönemin ÖKK Komutanı Zekai Aksakallı'yı derdest etmeye çalışan ekibin başındaki eski albay Fatih Yarımbaş, 9 kez ağırlaştırılmış müebbet aldı.

15 Temmuz darbe girişiminde darbeci F-16 pilotlarını yönlendiren eski yarbay Hakan Karakuş ve Polis Havacılık Dairesi'ni lazerle işaretleyen eski pilot binbaşı Mustafa Azimetli, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Darbe girişimi sırasında Polis Özel Harekat Dairesi'ni bombalayan eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu ise 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü bombalayan eski üsteğmen Mustafa Özkan, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

DARBE GİRİŞİMİNDE ANA KARARGAH OLARAK KULLANILDI

Darbe girişiminden sonra ismi "Mürted" olarak değiştirilen Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, FETÖ'nün ihanet girişiminin yönetildiği ana karargah olarak kullanıldı. İhanet girişiminin ilk saatlerinde, terörle mücadele bahanesiyle bir gün önceden mühimmat yükletilen uçaklar peş peşe pist başı yapmaya başladı.

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77 VATANDAŞIMIZ ŞEHİT DÜŞTÜ

O gece 25 pilot, F-16 uçağı kullandı. Bunlardan 11'i Ankara'daki çeşitli yerlerin bombalanması eylemine katıldı. Bu uçakların saldırıları sonucunda 68 kişi şehit düştü, 222 kişi de yaralandı. Ayrıca milyonlarca lira hasar oluştu. Aynı saatlerde, darbe girişimine karşı tepki göstermek için üssün nizamiyesinde toplanan vatandaşları da hedef alan darbeciler, 9 sivili daha katletti.

HULUSİ AKAR VE DİĞER ÖNEMLİ İSİMLER BURADA REHİN TUTULDU

Dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin de arasında bulunduğu çok sayıda kişi, günler öncesinden hazırlanan Akıncı'daki mahzenlerde rehin tutuldu.

3 YIL SONRA KARAR ÇIKTI

Mahkeme heyeti, yaklaşık üç yıl süren yargılamanın sonunda, 365'i tutuklu, 104'ü tutuksuz, 6'sı yakalamalı sanık hakkında hükmünü açıkladı.

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