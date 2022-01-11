Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem! Türkiye'de de hissedildi - Haberler
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Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem! Türkiye'de de hissedildi

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Son dakika: Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Kıbrıs Adası başta olmak üzere Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.07'de Akdeniz'de, Kıbrıs Adası'nın güney batısı açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deniz yüzeyinin 5,06 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin'in Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

TÜRKİYE'DE DE HİSSEDİLDİ

Sosyal medyada depremin Kıbrıs Adası başta olmak üzere Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildiği kaydedildi.

Ayrıntılar geliyor...

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem

 AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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